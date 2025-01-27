Притеснения на работе: 50% работников обслуживания в Эстонии жалуются на грубость клиентов

«Мы объясняем своим сотрудникам, что они не обязаны терпеть подобное поведение и имеют право отказаться обслуживать клиента, если тот ведет себя неподобающе. Мы рассматриваем клиента как партнера и ожидаем от него соответствующего отношения, - подчеркнула Парбо. - Кроме того, в рамках тренингов по психическому здоровью мы обучаем сотрудников общению с трудными клиентами, чтобы они могли понять, с чего началась напряженная ситуация, и эффективно ее разрешить».

Руководитель Venipak Eesti Денис Осман отметил, что с неподобающим поведением сталкиваются и курьеры: «Курьеры делают все возможное, чтобы люди получали свои заказы быстро и корректно, но, как и в любой сфере обслуживания, случаются непредвиденные ситуации. Наши курьеры сталкиваются с грубостью и выходящим за рамки поведением клиентов каждую неделю, и это становится для них серьезным источником стресса. Поэтому мы считаем важным донести до общества мысль, что сотрудник сферы обслуживания - это такой же человек, как и любой другой, и грубое, оскорбительное поведение в его адрес совершенно недопустимо».

По словам руководителя Таллиннской телебашни Юри Крийземанна, 99% их посетителей - доброжелательные и открытые люди, а в качестве досугового центра Телебашня уделяет особое внимание интуиции и адаптивности своих сотрудников.