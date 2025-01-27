Известный футболист взят под стражу: его подозревают в торговле наркотиками

Арест произошел в рамках расследования по распространению кокаина в Бельгии. Футболиста, который 22 января подписал контракт с «Локерен-Темзе», выступающим во втором дивизионе чемпионата Бельгии, обвиняют в участии в международном обороте наркотиков: якобы он помогал ввозить кокаин из Южной Америки в Европу через порт в Бельгии.