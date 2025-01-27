Сегодня, 27 января, полиция Брюсселя арестовала Раджу Найнголлана, бывшего футболиста сборной Бельгии, «Ромы» и «Интера» по подозрению в торговле наркотиками, сообщает Corriere dello Sport.
Известный футболист взят под стражу: его подозревают в торговле наркотиками
Арест произошел в рамках расследования по распространению кокаина в Бельгии. Футболиста, который 22 января подписал контракт с «Локерен-Темзе», выступающим во втором дивизионе чемпионата Бельгии, обвиняют в участии в международном обороте наркотиков: якобы он помогал ввозить кокаин из Южной Америки в Европу через порт в Бельгии.
Найнгголан - чемпион Италии в составе миланского «Интера» и чемпион Бельгии в составе «Антверпена».