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Тропа, пролегающая через заболоченную местность, теперь держится на понтонах

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В прошлом году тропу Таммелуха основательно обновили, чтобы она была доступна для любителей природы даже в дождливое время.
В прошлом году тропу Таммелуха основательно обновили, чтобы она была доступна для любителей природы даже в дождливое время. Фото: Kristjan Teedema

Ранее в волости Муствеэ уезда Йыгевамаа туристическая тропа Таммелуха была труднопроходимой, так как деревянный настил между поймами регулярно затапливало водой даже после сильных дождей, не говоря уже о весеннем паводке. Недавно настил прошел основательную реконструкцию, и теперь вода, попадающая в сапоги, больше не должна беспокоить посетителей.

Трехкилометровая тропа Таммелуха расположена между озерами Каю и Йыэмыйза и проходит через пойменный луг. Часть маршрута составляет деревянный настил длиной 600 метров, который ведет к расположенному среди пойм возвышению Педассааре.

Руководитель туристического центра RMK в Йыгевамаа Андри Плато рассказал, что раньше тропа была практически непроходима в течение всего года. «Весной, во время паводков, она практически всегда оказывалась затопленной, - пояснил он. - Но даже несколько сильных летних дождей могли сделать её непригодной для прогулок без риска промочить ноги».

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