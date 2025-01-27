Тропа, пролегающая через заболоченную местность, теперь держится на понтонах

Трехкилометровая тропа Таммелуха расположена между озерами Каю и Йыэмыйза и проходит через пойменный луг. Часть маршрута составляет деревянный настил длиной 600 метров, который ведет к расположенному среди пойм возвышению Педассааре.

Руководитель туристического центра RMK в Йыгевамаа Андри Плато рассказал, что раньше тропа была практически непроходима в течение всего года. «Весной, во время паводков, она практически всегда оказывалась затопленной, - пояснил он. - Но даже несколько сильных летних дождей могли сделать её непригодной для прогулок без риска промочить ноги».