Ранее в волости Муствеэ уезда Йыгевамаа туристическая тропа Таммелуха была труднопроходимой, так как деревянный настил между поймами регулярно затапливало водой даже после сильных дождей, не говоря уже о весеннем паводке. Недавно настил прошел основательную реконструкцию, и теперь вода, попадающая в сапоги, больше не должна беспокоить посетителей.
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Тропа, пролегающая через заболоченную местность, теперь держится на понтонах
Трехкилометровая тропа Таммелуха расположена между озерами Каю и Йыэмыйза и проходит через пойменный луг. Часть маршрута составляет деревянный настил длиной 600 метров, который ведет к расположенному среди пойм возвышению Педассааре.