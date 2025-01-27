В выходные в австрийском Кицбюэле прошел этап Кубка мира по горнолыжному спорту, где спортсмены соревновались в скоростном спуске. Это одна из самых сложных трасс в Кубке мира, где скорости достигают 140 км/ч. Неудивительно, что после таких заездов участники захотели расслабиться и повеселиться.
Видео ⟩ Безумная вечеринка лыжников: спортсмены пустились во все тяжкие
Сейчас в сети начали распространяться видео с этой безумной вечеринки, на которых видно, как алкоголь в барах лился буквально рекой, а спортсмены демонстрировали свое умение веселиться.
Вечеринка, в которой участвовала почти вся тройка призеров этапа Кубка мира в Кицбюэле по скоростному спуску, включая обладателей олимпийских медалей, началась всего через несколько часов после субботних соревнований. Местом действия стал английский паб The Londoner, расположенный всего в двух километрах от трассы. В зимний сезон это заведение работает ежедневно с четырех часов дня до четырех утра.
Горнолыжники буквально захватили The Londoner, устраивая танцы на барной стойке, пили пиво прямо из крана, лили крепкий алкоголь себе на голову или прямо в рот стоящим рядом. Внимательные гости заметили, что швейцарец Алексис Монне, занявший второе место в скоростном спуске, за несколько часов успел кардинально изменить образ – он просто сбрил свои длинные кудрявые волосы.
Видео вызвали у людей множество реакций. Большинство приветствовало то, что профессиональные спортсмены умеют расслабляться, и считали, что после дня, наполненного смелыми трюками на горнолыжной трассе, вечерняя вечеринка была ими заслужена. Однако нашлись и те, кто отметил, что в современном мире смартфонов у спортсменов больше нет возможности оставаться в тени, так как каждый их шаг становится достоянием общественности.
Победителем этапа Кубка мира в Кицбюэле в скоростном спуске стал канадец Джеймс Кроуфорд, опередивший Монне всего на 0,08 секунды. Оба спортсмена были замечены на видео, где они дружески праздновали вместе, так что жаркое противостояние на трассе к вечеру уже забылось. Третье место на соревнованиях занял еще один канадец, Камерон Александр, но его среди участников вечеринки не заметили.
Спортсменам остается пожелать быстрого восстановления после бурной вечеринки, ведь уже на этой неделе Кубок мира по скоростному спуску продолжится следующим этапом в Гармиш-Партенкирхене, Германия.
Кицбюэль – один из самых известных горнолыжных курортов Европы, расположенный между горами Ханенкамм (1712 метров) и Кицбюэлер-Хорн (1996 метров). Именно Ханенкамм принимает этап Кубка мира, а соревнования в скоростном спуске проходят на его печально известном склоне под названием Штрайф.
На этом склоне соревнования проводятся уже почти 90 лет, и трасса считается одной из самых сложных в мире для скоростного спуска. Эта сложная трасса известна также своими драматичными падениями. И в этом году на склоне произошло несколько инцидентов с менее опытными спортсменами. Некоторые из них были доставлены в больницу на вертолете и нуждались в операции.