Видео Безумная вечеринка лыжников: спортсмены пустились во все тяжкие

Победителем этапа Кубка мира в Кицбюэле в скоростном спуске стал канадец Джеймс Кроуфорд, опередивший Монне всего на 0,08 секунды. Оба спортсмена были замечены на видео, где они дружески праздновали вместе, так что жаркое противостояние на трассе к вечеру уже забылось. Третье место на соревнованиях занял еще один канадец, Камерон Александр, но его среди участников вечеринки не заметили.

Спортсменам остается пожелать быстрого восстановления после бурной вечеринки, ведь уже на этой неделе Кубок мира по скоростному спуску продолжится следующим этапом в Гармиш-Партенкирхене, Германия.

Кицбюэль – один из самых известных горнолыжных курортов Европы, расположенный между горами Ханенкамм (1712 метров) и Кицбюэлер-Хорн (1996 метров). Именно Ханенкамм принимает этап Кубка мира, а соревнования в скоростном спуске проходят на его печально известном склоне под названием Штрайф.

На этом склоне соревнования проводятся уже почти 90 лет, и трасса считается одной из самых сложных в мире для скоростного спуска. Эта сложная трасса известна также своими драматичными падениями. И в этом году на склоне произошло несколько инцидентов с менее опытными спортсменами. Некоторые из них были доставлены в больницу на вертолете и нуждались в операции.