Лыжный марафон в Неэрути откладывается из-за отсутствия снега

«Если на выходных еще можно было кататься на кругах длиной 1,6 км и 3 км, то сегодня уже видны травяные участки, а прогноз погоды на предстоящую неделю не оставляет никакой надежды. Если в феврале снежные условия улучшатся, мы сможем принять решение о переносе и назначить новую дату», – говорится в пресс-релизе, который представил главный организатор марафона Вахур Леэметс.