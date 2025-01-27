26-й марафон лыжный в Неэрути, который должен был состояться 1 февраля, переносится до улучшения снежных условий.
Лыжный марафон в Неэрути откладывается из-за отсутствия снега
«Если на выходных еще можно было кататься на кругах длиной 1,6 км и 3 км, то сегодня уже видны травяные участки, а прогноз погоды на предстоящую неделю не оставляет никакой надежды. Если в феврале снежные условия улучшатся, мы сможем принять решение о переносе и назначить новую дату», – говорится в пресс-релизе, который представил главный организатор марафона Вахур Леэметс.
Согласно текущему расписанию, серия марафонов Estoloppet должна начаться с марафона в Алутагузе, который пройдет 8–9 февраля.
Этапы Estoloppet
47-й Алутагузеский марафон: 8–9 февраля
51-й Тартуский марафон: 15–16 февраля
27-й Таллиннский лыжный марафон: 22 февраля
39-й Вируский марафон: 1 марта
48-й Хааньяский марафон: 8 марта