Пн, 27.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Лыжный марафон в Неэрути откладывается из-за отсутствия снега

Copy
Лыжный марафон, иллюстративное фото.
Лыжный марафон, иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

26-й марафон лыжный в Неэрути, который должен был состояться 1 февраля, переносится до улучшения снежных условий.

«Если на выходных еще можно было кататься на кругах длиной 1,6 км и 3 км, то сегодня уже видны травяные участки, а прогноз погоды на предстоящую неделю не оставляет никакой надежды. Если в феврале снежные условия улучшатся, мы сможем принять решение о переносе и назначить новую дату», – говорится в пресс-релизе, который представил главный организатор марафона Вахур Леэметс.

Согласно текущему расписанию, серия марафонов Estoloppet должна начаться с марафона в Алутагузе, который пройдет 8–9 февраля.

Этапы Estoloppet

47-й Алутагузеский марафон: 8–9 февраля

51-й Тартуский марафон: 15–16 февраля

27-й Таллиннский лыжный марафон: 22 февраля

39-й Вируский марафон: 1 марта

48-й Хааньяский марафон: 8 марта

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх