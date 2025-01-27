Инспекция обжаловала решение суда: сбор мочи среди сотрудников больницы под сомнением

В опубликованной на вебсайте новости AKI напомнила, что осенью прошлого года в СМИ появилась информация о наложении штрафа на Вильяндискую больницу. Причиной стало то, что у сотрудников собирали пробы мочи без их полного согласия, чтобы выявить виновного в пропаже медикаментов и обеспечить безопасность пациентов.

Больница не согласилась с решением и наложенным штрафом в размере 40 000 евро, обжаловала его в окружном суде и добилась оправдательного решения. Судья установил, что все сотрудники, сдававшие пробы, делали это добровольно, и никакого давления на них не оказывалось. Это подтверждает факт, что не все медсестры соматического отделения сдали пробы. Однако собранные пробы не позволили установить личность виновного.

AKI не согласна с позицией суда и подала кассационную жалобу в Государственный суд. Инспекция указывает, что суд так и не объяснил, какие исключительные обстоятельства позволили считать согласие сотрудников добровольным.

«Действительное согласие, согласно общему регламенту по защите данных, должно одновременно соответствовать следующим условиям: быть добровольным, конкретным, осознанным и недвусмысленным», - отмечает Инспекция по защите данных на своем сайте.

Позиция AKI и Европейского совета по защите данных заключается в том, что в трудовых отношениях невозможно гарантировать истинную добровольность согласия, так как работодатель находится в доминирующей позиции. Таким образом, добровольное согласие маловероятно и возможно лишь в очень редких исключениях.