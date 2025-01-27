Инспекция по защите данных (AKI) сообщила на своей домашней странице, что не согласна с прошлогодним решением Вильяндиского суда, который постановил, что Вильяндиская больница не нарушила закон, собирая у сотрудников пробы мочи для выявления виновного в краже медикаментов. Инспекция обжаловала это решение.
Инспекция обжаловала решение суда: сбор мочи среди сотрудников больницы под сомнением
В опубликованной на вебсайте новости AKI напомнила, что осенью прошлого года в СМИ появилась информация о наложении штрафа на Вильяндискую больницу. Причиной стало то, что у сотрудников собирали пробы мочи без их полного согласия, чтобы выявить виновного в пропаже медикаментов и обеспечить безопасность пациентов.
Больница не согласилась с решением и наложенным штрафом в размере 40 000 евро, обжаловала его в окружном суде и добилась оправдательного решения. Судья установил, что все сотрудники, сдававшие пробы, делали это добровольно, и никакого давления на них не оказывалось. Это подтверждает факт, что не все медсестры соматического отделения сдали пробы. Однако собранные пробы не позволили установить личность виновного.
AKI не согласна с позицией суда и подала кассационную жалобу в Государственный суд. Инспекция указывает, что суд так и не объяснил, какие исключительные обстоятельства позволили считать согласие сотрудников добровольным.
«Действительное согласие, согласно общему регламенту по защите данных, должно одновременно соответствовать следующим условиям: быть добровольным, конкретным, осознанным и недвусмысленным», - отмечает Инспекция по защите данных на своем сайте.
Позиция AKI и Европейского совета по защите данных заключается в том, что в трудовых отношениях невозможно гарантировать истинную добровольность согласия, так как работодатель находится в доминирующей позиции. Таким образом, добровольное согласие маловероятно и возможно лишь в очень редких исключениях.
По мнению AKI, сбор проб мочи для установления виновного в пропаже медикаментов является обработкой данных, которая существенно влияет на работников. «Существует большая разница между тем, когда работодатель просит согласие сотрудника на публикацию его фотографии на сайте, и тем, когда он собирает пробу мочи у сотрудника и анализирует ее результаты с целью выявления кражи», - пояснила инспекция.
В первом случае, по мнению AKI, крайне маловероятно, что отказ сотрудника каким-либо образом повлияет на трудовые отношения. Во втором случае речь идет об обработке данных, непосредственно связанных с выполнением рабочих обязанностей, от которых трудно отделить этот процесс. Например, в больнице должны быть четко установлены правила для сотрудников, определяющие, кто и когда имеет доступ к медикаментам из аптечного шкафа, а также порядок ведения журнала учета лекарств.
«Если работодатель сам нарушает установленные правила и/или не соблюдает их, а затем собирает пробы мочи у сотрудников, чтобы исправить свою ошибку, можно ли в таком случае говорить о таких исключительных обстоятельствах, которые позволяют гарантировать добровольное согласие сотрудников? - задаются вопросом специалисты по защите данных в своем заявлении. - Если в результате такой обработки данных в чьей-либо пробе действительно был бы обнаружен положительный результат на пропавшее лекарство, можно ли быть уверенным, что этот сотрудник не понес бы никаких негативных последствий?»
AKI считает, что в данном случае работодатель занимает доминирующую позицию, устанавливая и контролируя правила на рабочем месте, а нарушение этих правил связано с невыполнением сотрудниками своих обязанностей. Пропажа медикаментов стала возможной из-за того, что, несмотря на наличие необходимых правил, кто-то их не соблюдал.
Обязанность работодателя обеспечивать безопасность пациентов не является исключительным основанием, которое позволяло бы обрабатывать персональные данные сотрудников на основе их согласия. «Напротив, произошедшее в больнице - именно такая ситуация, которая оказывает значительное влияние на сотрудников, - говорится в заявлении. - Если больнице необходимо обрабатывать данные сотрудника для выполнения своих повседневных или стандартных обязанностей, то согласие не является подходящим юридическим основанием для обработки персональных данных».
20 января прошлого года в Вильяндиской больнице было обнаружено, что из медикаментозного шкафа соматического отделения пропал препарат Rivotril, содержащий психотропные и наркотические вещества, доступ к которому имели только медсестры и санитарки. Руководитель Центра медсестер, заручившись устным одобрением руководства больницы, организовал сбор проб мочи у 18 сотрудников для расследования возможного случая кражи.
Суд отменил наложенный на больницу штраф, так как в ходе заседаний судья установил, что весь процесс был добровольным. Сотрудники подписывали согласие и могли отказаться от сдачи пробы. В итоге больница получила информацию о тех сотрудниках, которых нельзя обвинять в употреблении пропавшего препарата. Однако виновного в краже так и не нашли.
В суде также было доказано, что руководство больницы и сотрудники, занимающие руководящие должности, не оказывали давления на медсестер и санитарок для сдачи проб. Не было зафиксировано и принуждения со стороны других работников.
На закрытых судебных заседаниях выяснилось, что идея сдачи проб исходила от самих сотрудников Центра медсестер. После кражи 30 таблеток в отделении возникли серьезные конфликты между работниками, которые начали влиять на качество медицинской помощи и лечения.
Перед сбором проб руководство больницы проконсультировалось с различными специалистами, чтобы процесс соответствовал законодательным нормам. Тем не менее Инспекция по защите данных сочла, что порядок проведения нарушил правила, из-за чего больнице был выписан протокол о правонарушении и наложен крупный штраф.