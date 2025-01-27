Правительство Финляндии планирует ужесточить условия получения постоянного вида на жительство

Согласно предложению, для получения постоянного вида на жительство в обычной ситуации потребуется проживание в стране в течение шести лет вместо нынешних четырех. Кроме того, заявитель должен владеть финским или шведским языком «в достаточной мере» и иметь двухлетний трудовой стаж.

Тем не менее постоянный вид на жительство можно будет получить уже после четырех лет проживания, выполнив одно из трех дополнительных условий:

Годовой доход соискателя составляет 40 000 евро.

Соискатель обладает признанной в Финляндии степенью высшего образования и имеет двухлетний трудовой стаж.

Заявитель отлично владеет финским или шведским языком и имеет трехлетний трудовой стаж.

По мнению правительства, во всех случаях должно учитываться требование, согласно которому трудовой стаж может включать не более трех месяцев, проведенных на пособии по безработице или социальной помощи.

Претендовать на ПМЖ можно будет без учета времени проживания, если заявитель получил степень магистра или бакалавра в университете, либо завершил аспирантуру в Финляндии.

Согласно МВД, целью проекта является внесение изменений в закон об иностранцах, необходимых для выполнения положений правительственной программы, касающихся условий выдачи постоянного вида на жительство.

Предложение правительства теперь отправится на оценку экспертов, после чего в апреле его должен рассмотреть парламент.