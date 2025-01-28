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Забастовка работников почты: чего ждать жителям Эстонии?

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Почтальон доставляет письма. Фото иллюстративное.
Почтальон доставляет письма. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Госкомпания Eesti Post и профсоюз не смогли договориться о повышении зарплаты почтовым курьерам. Если переговоры не увенчаются успехом и у госпримирителя, это будет означать забастовку работников почты. Rus.Postimees решил узнать, чем это чревато для жителей Эстонии.

Председатель Pro Ametiühing (бывший Эстонский профсоюз работников связи и сферы обслуживания) Кадри Кангур отметила, что почтальоны доставляют журналы, газеты и письма различного типа и важности в любую погоду.

«Не будем брать в расчет города, где зимой дороги и улицы находятся в удовлетворительном состоянии, но за их пределами дела обстоят иначе. При этом также предоставляется услуга вызова почтальона на дом», - сказала она.

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