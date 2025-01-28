Госкомпания Eesti Post и профсоюз не смогли договориться о повышении зарплаты почтовым курьерам. Если переговоры не увенчаются успехом и у госпримирителя, это будет означать забастовку работников почты. Rus.Postimees решил узнать, чем это чревато для жителей Эстонии.
Для подписчиков
Забастовка работников почты: чего ждать жителям Эстонии?
Председатель Pro Ametiühing (бывший Эстонский профсоюз работников связи и сферы обслуживания) Кадри Кангур отметила, что почтальоны доставляют журналы, газеты и письма различного типа и важности в любую погоду.