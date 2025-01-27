Департамент окружающей среды увеличил квоту на отстрел волков

Главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви заявил, что ранее установленная квота на отстрел была увеличена из-за уточнения численности волков в некоторых зонах управления.

«Было установлено, что в этих зонах численность волков оказалась выше, чем показывали предыдущие расчеты. Кроме того, в этих районах увеличился ущерб, нанесенный волками домашним и сельскохозяйственным животным», - пояснил Тальви.

Ранее Департамент окружающей среды разрешал отстрел 103 волков.

30 декабря 2024 года Агентство окружающей среды направило Департаменту окружающей среды электронное письмо с предложением увеличить квоту на отстрел волков с 90 до 121 особи. В частности, было предложено увеличить квоту на 31 особь в следующих зонах управления: Алам-Педья, Ида-Харью, Ида-Виру, Ярва, Лыуна- Ляэнемаа, Пыльва-Тарту, Пярну-Вильянди и Вильянди-Валга.

В понедельник в Департаменте окружающей среды объявили, что в зоне управления Алам-Педья разрешается дополнительно отстрелять четверых волков, распределив их между двумя отдельными частями зоны. В зоне управления Ида-Харью квота установлена на уровне пяти особей, и охота может проводиться во всех охотничьих угодьях этой зоны.

В зоне управления Ярва квота увеличена с пяти до десяти волков. Дополнительные пять особей разрешено отстреливать во всех охотничьих угодьях зоны, кроме охотничьих территорий Юуру, Козе и части зоны Ида-Харью (Кыуэ).

Для зоны Лыуна-Ляэнемаа квота увеличена с пяти до семи волков. Дополнительные две особи могут быть добыты во всех охотничьих угодьях зоны.

В зоне управления Вильянди-Валга квота также выросла с пяти до семи особей. Дополнительный отстрел двух особей разрешен во всех охотничьих угодьях зоны.

В зоне Пыльва-Тарту квота увеличена с пяти до семи особей. Помимо ранее разрешенных Ахья, Хааслава, Кастре и Вынну дополнительный отстрел двух волков разрешен также в охотничьих угодьях Таэваскоя. В остальных охотничьих угодьях зоны охота на волков запрещена.