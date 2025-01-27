Департамент окружающей среды увеличил квоту на отстрел волков в этом охотничьем сезоне до 121 особи.
Департамент окружающей среды увеличил квоту на отстрел волков
Главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви заявил, что ранее установленная квота на отстрел была увеличена из-за уточнения численности волков в некоторых зонах управления.
«Было установлено, что в этих зонах численность волков оказалась выше, чем показывали предыдущие расчеты. Кроме того, в этих районах увеличился ущерб, нанесенный волками домашним и сельскохозяйственным животным», - пояснил Тальви.
Ранее Департамент окружающей среды разрешал отстрел 103 волков.
30 декабря 2024 года Агентство окружающей среды направило Департаменту окружающей среды электронное письмо с предложением увеличить квоту на отстрел волков с 90 до 121 особи. В частности, было предложено увеличить квоту на 31 особь в следующих зонах управления: Алам-Педья, Ида-Харью, Ида-Виру, Ярва, Лыуна- Ляэнемаа, Пыльва-Тарту, Пярну-Вильянди и Вильянди-Валга.
В понедельник в Департаменте окружающей среды объявили, что в зоне управления Алам-Педья разрешается дополнительно отстрелять четверых волков, распределив их между двумя отдельными частями зоны. В зоне управления Ида-Харью квота установлена на уровне пяти особей, и охота может проводиться во всех охотничьих угодьях этой зоны.
В зоне управления Ярва квота увеличена с пяти до десяти волков. Дополнительные пять особей разрешено отстреливать во всех охотничьих угодьях зоны, кроме охотничьих территорий Юуру, Козе и части зоны Ида-Харью (Кыуэ).
Для зоны Лыуна-Ляэнемаа квота увеличена с пяти до семи волков. Дополнительные две особи могут быть добыты во всех охотничьих угодьях зоны.
В зоне управления Вильянди-Валга квота также выросла с пяти до семи особей. Дополнительный отстрел двух особей разрешен во всех охотничьих угодьях зоны.
В зоне Пыльва-Тарту квота увеличена с пяти до семи особей. Помимо ранее разрешенных Ахья, Хааслава, Кастре и Вынну дополнительный отстрел двух волков разрешен также в охотничьих угодьях Таэваскоя. В остальных охотничьих угодьях зоны охота на волков запрещена.