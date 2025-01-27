Десятки тысяч палестинцев в понедельник начали возвращаться в северную часть разрушенного войной сектора Газа. Ожидается, что около 650 тысяч палестинцев в центральной и южной части сектора Газа вернутся домой на севере. Только за первые два часа открытия пропускного пункта вернулись 200 тысяч человек.
Палестинцы начали массово возвращаться на север Газы: 200 тысяч человек за первые два часа
Израиль открыл блокпосты после того, как ХАМАС согласился выдать израильскую заложницу Арбель Йехуд и двух других заложников в четверг и еще троих заложников в субботу.
Представитель израильских военных Авихай Адраи обозначил временные рамки для возвращения палестинцев на север Газы.
Жителям разрешено вернуться пешком в северный сектор Газы по дороге Нецарим и по улице Рашид вдоль моря начиная с 07:00.
С 09:00 на север после соответствующей проверки смогут проехать машины. «Переброска боевиков или оружия по этим маршрутам в северный сектор Газы будет считаться нарушением соглашения», - сообщил Адраи.
Израиль не разрешал палестинцам вернуться на север сектора Газа до тех пор, пока ХАМАС не освободит заложницу Арбель Йехуд, которая, по мнению израильских властей, должна была быть освобождена в субботу. Но позже офис Нетаньяху сообщил о достижении договоренности об освобождении трех заложников в четверг, включая Йехуд, а также еще троих в субботу.
В своем заявлении в понедельник ХАМАС подтвердил соглашение.
Толпы людей двинулись на север по прибрежной дороге пешком в понедельник утром.
ХАМАС назвал возвращение победой палестинцев, которая свидетельствует о провале и поражении планов оккупации и перемещения населения. Группировка «Исламский джихад» назвала это ответом всем тем, кто мечтает вытеснить наш народ.
Эти комментарии последовали за заявлением президента США Дональда Трампа, накануне выдвинувшего идею очистить Газу и переселить палестинцев в Иорданию и Египет.
Президент Махмуд Аббас, чья Палестинская администрация базируется на оккупированном Израилем Западном берегу, выступил с решительным отказом и осуждением любых проектов, направленных на переселение палестинцев из Газы, сообщили в его офисе.
Бассем Наим, член политического бюро ХАМАС, заявил AFP, что палестинцы сорвут такие проекты, как они делали это на протяжении десятилетий в отношении подобных планов перемещения и создания альтернативных земель.
Дорога на север
Более полумиллиона палестинцев на юге Газы собираются вернуться на север сектора. По сообщениям корреспондентов Би-би-си, пока перемещение жителей выглядит хаотично.
Тысячи семей, стоявшие лагерем у главной дороги, ведущей на север, начали двигаться пешком, неся с собой все, что удалось унести. Но поскольку большая часть северной Газы лежит в руинах после интенсивных израильских бомбардировок, многие обнаружат, что домов у них нет.
«Мы собирались вернуться, но мои родственники, которые все еще живут в Джабалии, позвонили мне и сказали, что не советуют мне возвращаться, - сказал Би-би-си 55-летний Халед Раба. - Брат позвонил и сказал, чтобы я не приезжал. Дома разрушены до основания. Люди спят на улицах, и никто им не помогает».
«Это прекрасное чувство, когда ты возвращаешься домой, к своей семье, родственникам и близким, и осматриваешь свой дом - если он еще стоит», - сказал AFP беженец из Газы Ибрагим Абу Хасера.
Хотя благодаря перемирию в Газу стали поступать продукты питания, топливо, медикаменты и другая помощь, ООН заявляет, что гуманитарная ситуация остается тяжелой.
Для тех, кто пытается добраться до Газы на машинах, ситуация усложняется долгими проверками, сообщает корреспондент Би-би-си Рушди Абуалуф. По словам сотрудника палестинской службы безопасности, процесс пропуска автомобилей из южной части Газы на север идет очень медленно.
Сначала нужно обратиться на контрольно-пропускной пункт палестинской полиции под управлением ХАМАС, расположенный примерно в 300 метрах от зоны досмотра, где выдается разрешение на проезд 20 автомобилей одновременно в специально отведенную зону, оборудованную двумя сканерами.
Каждые 40 минут 20 автомобилей проходят проверку и получают разрешение на проезд. На месте присутствуют команды Красного Креста, а также американские и египетские сотрудники. Израильские военные наблюдают за процессом.
Однако в очередь на въезд уже скопились тысячи автомобилей, и для них этот процесс растянется на несколько дней.
Соглашение о прекращении огня, начавшее действовать 19 января, стало результатом многомесячных непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта.
Оно должно выполняться в три этапа. Первый этап рассчитан на шесть недель. За это время должны быть освобождены 1900 палестинских заключенных и 33 заложника (или переданы их тела). Израильские войска должны при этом отступить к границам сектора Газа.
Из 251 заложника, захваченных во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, в Газе остаются 87 человек. Из них, по данным военных, погибли 34 человека.
Согласно израильским данным, в результате атаки ХАМАС погибли 1210 человек, в основном гражданские лица.
Согласно данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения территории, которые Организация Объединенных Наций считает достоверными, в результате ответного наступления Израиля в Газе погибли по меньшей мере 47 306 человек, в основном гражданские лица,