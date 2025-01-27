Палестинцы начали массово возвращаться на север Газы: 200 тысяч человек за первые два часа

Президент Махмуд Аббас, чья Палестинская администрация базируется на оккупированном Израилем Западном берегу, выступил с решительным отказом и осуждением любых проектов, направленных на переселение палестинцев из Газы, сообщили в его офисе.

Бассем Наим, член политического бюро ХАМАС, заявил AFP, что палестинцы сорвут такие проекты, как они делали это на протяжении десятилетий в отношении подобных планов перемещения и создания альтернативных земель.

Дорога на север

Более полумиллиона палестинцев на юге Газы собираются вернуться на север сектора. По сообщениям корреспондентов Би-би-си, пока перемещение жителей выглядит хаотично.

Тысячи семей, стоявшие лагерем у главной дороги, ведущей на север, начали двигаться пешком, неся с собой все, что удалось унести. Но поскольку большая часть северной Газы лежит в руинах после интенсивных израильских бомбардировок, многие обнаружат, что домов у них нет.

«Мы собирались вернуться, но мои родственники, которые все еще живут в Джабалии, позвонили мне и сказали, что не советуют мне возвращаться, - сказал Би-би-си 55-летний Халед Раба. - Брат позвонил и сказал, чтобы я не приезжал. Дома разрушены до основания. Люди спят на улицах, и никто им не помогает».

«Это прекрасное чувство, когда ты возвращаешься домой, к своей семье, родственникам и близким, и осматриваешь свой дом - если он еще стоит», - сказал AFP беженец из Газы Ибрагим Абу Хасера.