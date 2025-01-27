Компания DB Schenker, крупный игрок в логистике, начала строительство нового терминала в волости Кийли. Площадь терминала составит шесть тысяч квадратных метров, включая офисное здание, сообщает Äripäev.
Логистический гигант строит в Эстонии терминал стоимостью 15 миллионов евро
Открытие терминала планируется на первый квартал 2026 года, сообщает логистический портал logistikauudised.ee.
Этот проект позволит DB Schenker укрепить сеть сухопутных перевозок в Эстонии и Балтике. Объем инвестиций составляет около 15 миллионов евро.
Что такое AS Schenker?
AS Schenker является частью группы Deutsche Bahn AG, которая представляет собой глобальную транспортную, железнодорожную и логистическую компанию, находящуюся в собственности Федеративной Республики Германии.
Концерн DB Schenker является одним из мировых лидеров в области логистических услуг, поддерживая промышленность и международную торговлю через автомобильные, авиационные и морские перевозки, а также контрактную логистику и управление цепочками поставок.
Единственным владельцем акций Schenker является компания Schenker AG.
Компания работает в Эстонии с 1991 года. Офисы DB Schenker расположены в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну.
Согласно отчету за 2023 финансовый год, в 2021 году компания достигла оборота в 37,7 миллиона евро и прибыли в 1,76 миллиона евро.
В 2022 году оборот компании составил чуть более 47 миллионов евро, при этом прибыль осталась на уровне 1,76 миллиона евро.