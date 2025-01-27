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Логистический гигант строит в Эстонии терминал стоимостью 15 миллионов евро

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Фото статьи
Фото: Zygimantas Gedvila

Компания DB Schenker, крупный игрок в логистике, начала строительство нового терминала в волости Кийли. Площадь терминала составит шесть тысяч квадратных метров, включая офисное здание, сообщает Äripäev.

Открытие терминала планируется на первый квартал 2026 года, сообщает логистический портал logistikauudised.ee.

Этот проект позволит DB Schenker укрепить сеть сухопутных перевозок в Эстонии и Балтике. Объем инвестиций составляет около 15 миллионов евро.

Подробности читайте в Äripäev.

Что такое AS Schenker?

AS Schenker является частью группы Deutsche Bahn AG, которая представляет собой глобальную транспортную, железнодорожную и логистическую компанию, находящуюся в собственности Федеративной Республики Германии.

Концерн DB Schenker является одним из мировых лидеров в области логистических услуг, поддерживая промышленность и международную торговлю через автомобильные, авиационные и морские перевозки, а также контрактную логистику и управление цепочками поставок.

Единственным владельцем акций Schenker является компания Schenker AG.

Компания работает в Эстонии с 1991 года. Офисы DB Schenker расположены в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну.

Согласно отчету за 2023 финансовый год, в 2021 году компания достигла оборота в 37,7 миллиона евро и прибыли в 1,76 миллиона евро.

В 2022 году оборот компании составил чуть более 47 миллионов евро, при этом прибыль осталась на уровне 1,76 миллиона евро.

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