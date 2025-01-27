Логистический гигант строит в Эстонии терминал стоимостью 15 миллионов евро

Открытие терминала планируется на первый квартал 2026 года, сообщает логистический портал logistikauudised.ee.

Этот проект позволит DB Schenker укрепить сеть сухопутных перевозок в Эстонии и Балтике. Объем инвестиций составляет около 15 миллионов евро.

Что такое AS Schenker?

AS Schenker является частью группы Deutsche Bahn AG, которая представляет собой глобальную транспортную, железнодорожную и логистическую компанию, находящуюся в собственности Федеративной Республики Германии.

Концерн DB Schenker является одним из мировых лидеров в области логистических услуг, поддерживая промышленность и международную торговлю через автомобильные, авиационные и морские перевозки, а также контрактную логистику и управление цепочками поставок.

Единственным владельцем акций Schenker является компания Schenker AG.

Компания работает в Эстонии с 1991 года. Офисы DB Schenker расположены в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну.

Согласно отчету за 2023 финансовый год, в 2021 году компания достигла оборота в 37,7 миллиона евро и прибыли в 1,76 миллиона евро.

В 2022 году оборот компании составил чуть более 47 миллионов евро, при этом прибыль осталась на уровне 1,76 миллиона евро.