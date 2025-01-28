Нарвская абракадабра: что происходит с комиссиями по важным для города вопросам?

На сессии городского собрания в прошлый четверг нарвские депутаты прекратили деятельность комиссий по вопросам молодежи, культуры и градостроительства, а также образовали новую комиссию по вопросам культуры и молодежи. Председателем этой комиссии стала депутат и заместитель председателя горсобрания Яна Кондрашова.

«Комиссия по градостроительству была закрыта из-за того, что вопросы, которые поступали туда на обсуждение, частично дублировались с вопросами, поступающими в комиссию по городскому хозяйству и по предпринимательству и проектам развития», - пояснила Кондрашова Rus.Postimees, подчеркивая, что город не закрыл глаза на важные темы, а сделал некоторую реорганизацию процессов.

Если говорить о комиссии по вопросам молодежи, Кондрашова подчеркнула, что к ней не поступало очень большое количество вопросов, а инициативы от самой комиссии исходило немного, и получить финансирование было трудно.

«Поэтому мы решили соединить комиссии по культуре и вопросам молодежи, ведь голос молодежи в сфере культуры очень важен. В новую объединенную комиссию войду как специалисты по вопросам культуры, так и молодежи, и я надеюсь, что эта синергия пойдет всем на пользу», - подчеркнула заместитель председателя горсобрания.

По мнению Кондрашовой, реорганизация работы комиссий никак не повлияет на упомянутые сферы городской жизни. «Городской бюджет немного выиграет от этого, так как комиссий стало меньше, а значит, меньше председателей будет получать доплату за свою должность», - добавила Кондрашова.