На прошлой неделе на заседании Нарвского горсобрания было принято решение закрыть комиссии по культуре, молодежи и строительству. В будущем будет образована молодежно-культурная комиссия. Что это значит для Нарвы?
Нарвская абракадабра: что происходит с комиссиями по важным для города вопросам?
На сессии городского собрания в прошлый четверг нарвские депутаты прекратили деятельность комиссий по вопросам молодежи, культуры и градостроительства, а также образовали новую комиссию по вопросам культуры и молодежи. Председателем этой комиссии стала депутат и заместитель председателя горсобрания Яна Кондрашова.
«Комиссия по градостроительству была закрыта из-за того, что вопросы, которые поступали туда на обсуждение, частично дублировались с вопросами, поступающими в комиссию по городскому хозяйству и по предпринимательству и проектам развития», - пояснила Кондрашова Rus.Postimees, подчеркивая, что город не закрыл глаза на важные темы, а сделал некоторую реорганизацию процессов.
Если говорить о комиссии по вопросам молодежи, Кондрашова подчеркнула, что к ней не поступало очень большое количество вопросов, а инициативы от самой комиссии исходило немного, и получить финансирование было трудно.
«Поэтому мы решили соединить комиссии по культуре и вопросам молодежи, ведь голос молодежи в сфере культуры очень важен. В новую объединенную комиссию войду как специалисты по вопросам культуры, так и молодежи, и я надеюсь, что эта синергия пойдет всем на пользу», - подчеркнула заместитель председателя горсобрания.
По мнению Кондрашовой, реорганизация работы комиссий никак не повлияет на упомянутые сферы городской жизни. «Городской бюджет немного выиграет от этого, так как комиссий стало меньше, а значит, меньше председателей будет получать доплату за свою должность», - добавила Кондрашова.
По словам нарвского активиста Михаила Паншина, который отработал в комиссии по вопросам молодежи год, ее работа была содержательной, интересной и полезной. «Я уверен, что работа объединенной комиссии будет продуктивной и слаженной, ведь вопросы молодёжи и культуры взаимосвязаны», - уверен он.
Паншин добавил, что новое руководство объединенной комиссии весьма компетентное и опытное, а у Кондрашовой есть профильное образование в сфере работы с молодежью и опыт руководства молодежной комиссии раньше.
«Зампред комиссии депутат Антон Николаев неплохо показал себя на посту председателя комиссии по культуре при прошлом правящем союзе в Нарве. А слияние двух этих комиссий в одну сэкономит городу порядка 5000 евро в год», - добавил он.
Консультант по маркетингу Антон Осиповский, который состоял в комиссии по делам молодежи много лет, считает, что вопросам молодежи ранее не уделялось достаточно внимания, поэтому и удивляться нечему.
«Никаких проблем объединение не повлечёт. Всегда обсуждалось, насколько молодёжь и культура приоритетные для города, но молодёжная комиссия, например, по сути, обсуждала деятельность молодежного центра, или подтверждала бюджет, строки в котором всегда были крошечными, относительно других секторов затрат», - сказал Осиповский, добавив, что комиссиям по делам молодёжи или по культуре не придавалось какое-либо значение, в связи с чем их объединение и выглядит органично.
Но такую реорганизацию одобрили не все. Например, депутат Екатерина Платонова, член оппозицонной фракции Keskerakond, заявила, что не понимает смысла объедения комиссии по культуре с комиссией по вопросам молодёжи.
«Мы теперь будет делать культуру более молодой или молодёжь более культурной? Не понятно. На мой взгляд, и в культурной жизни города, и в молодёжной есть, чем заняться», - сказала Платонова.
Также она считает закрытие градостроительной комиссии ошибкой. «Тема строительства серьезная, в комиссии были очень компетентные в этих вопросах люди. Замечания или предложения этой комиссии ни раз помогали чиновникам департаментов найти лучшее для города решение», - уверена депутат.
Кондрашова добавила, что смены в советах - обычная практика, которая носит, скорее, обязательный характер, ведь, согласно политической традиции, комиссиями руководят коалиционные депутаты.
«В противном случае двигаться в направлении развития в рамках видения своей команды будет затруднительно. Ведь в компетенции председателя комиссии формировать состав комиссии, повестку, созывать собрание. В декабре мы уже столкнулись с инцидентом, когда перед принятием бюджета бюджетную комиссию созывать пришлось в обход председателя Янович», - напомнила Кондрашова.
Напомним, что в конце декабря власть в Нарве сменилась, и на пост мэра города снова пришла Катри Райк, а в коалиции оказались фракции Respekt и фракция Narva 2.0. После этого началась стандартная смена членов советов, а на прошлой неделе были приняты решения по поводу некоторых комиссий.