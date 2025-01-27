Совет ЕС частично приостановил безвиз с Грузией

Совет Европейского Союза приостановил действие части безвизового соглашения с Грузией. Действие безвизового режима отменено на неопределенный срок для грузинских дипломатов и должностных лиц, что может привести к тому, что им придется запрашивать визы для въезда на территорию Евросоюза, сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, 27 января.

Решение касается членов делегаций Грузии, участвующих в официальных встречах и других меропроиятиях на территории стран ЕС или в международных организациях. Кроме того, речь идет о членах национального и региональных правительств и парламентов Грузии, Конституционного и Верховного судов Грузии и владельцах дипломатических паспортов. «Граждане Грузии, являющиеся владельцами обычных паспортов, по-прежнему будут пользоваться безвизовым режимом при краткосрочных поездках в ЕС», - указывается в заявлении.

Отход от демократии в Грузии

Данное решение является ответом на принятие Грузией в 2024 году закона «О прозрачности иностранного влияния» (закона об «иноагентах»), а также законодательного пакета, направленного на сохранение «семейных ценностей» и «защиту несовершеннолетних» (так называемый закон против «ЛГБТ-пропаганды»). «ЕС считает, что эти законы подрывают фундаментальные права грузинского народа, включая свободу объединений и выражения мнений, право на неприкосновенность частной жизни, право на участие в государственных делах, а также усиливают стигматизацию и дискриминацию», - подчеркивается в заявлении.