Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон и председатель комиссии по обороне Калев Стойческу, которые в понедельник были проинформированы о повреждении подводного кабеля между Латвией и Швецией, заявили, что все чаще повторяющаяся череда повреждений подводной инфраструктуры в Балтийском море вызывает серьезную тревогу.
Михкельсон и Стойческу: череда обрывов кабелей вызывает растущую тревогу
Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу. Михкельсон и Стойческу высоко оценили оперативность обмена информацией между эстонскими властями, а также очевидное улучшение готовности стран НАТО и прибрежных государств ЕС к быстрому реагированию и проверке подозрительных судов в регионе Балтийского моря. По их словам, такие суда всегда должны подвергаться тщательной проверке, прежде чем им будет разрешено следовать дальше.
По оценке председателей комиссий, государства-союзники должны иметь более полный обзор пребывающих в Балтийском море находящихся под санкциями судов, так как это позволяет при необходимости повысить скорость реагирования.
«Мы считаем, что необходимо повысить способность НАТО получать информацию о том, что происходит под водой в Балтийском море. Одной лишь информации о том, что происходит на поверхности, недостаточно», - подчеркнули они после сегодняшнего заседания, в ходе которого различные службы представили обзор ситуации.
Михкельсон и Стойческу отметили, что системность повреждений подводной инфраструктуры в Балтийском море – нанесенных или полученных - после начала российской полномасштабной агрессии в Украине очевидна. «Ранее ничего подобного не происходило. У этих тенденций есть конкретные причины, и поясняются они не одними лишь неосторожностью, неполадками морских судов или несчастными случаями. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы выявить реальные причины происходящего», - сказали они.
Руководители комиссий заявили, что считают необходимым продолжить прилагать совместные усилия в рамках миссии НАТО «Baltic Sentry». «Кроме того, союзники по НАТО и ЕС должны продолжить улучшать сотрудничество и повышать уровень обмена информацией, - сказали они. - НАТО и ЕС не должны воздерживаться от того, чтобы вести себя на Балтийском море по-хозяйски. Это - новая реальность, с которой Россия, требующая от других считаться с новой реальностью, должна научиться жить сама».
Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по иностранным делам обсудила повреждение морского кабеля между Латвией и Швецией, проложенного в Балтийском море. Обзор информации депутатам представили директор по координации вопросов безопасности и государственной обороны Государственной канцелярии Эркки Тори и канцлер Министерства обороны Каймо Кууск. В заседании комиссии также принял участие председатель комиссии по государственной обороне.
В производство Рийгикогу поступил инициированный на прошлой неделе правительством проект закона о внесении изменений в Закон об организации Сил обороны и в Закон об экономической зоне (укрепление безопасности на море) (565 SE), уточняющий задачи Сил обороны по ведению государственного надзора и использование военной силы на морских территориях Эстонии с целью укрепления безопасности Эстонии на море.
Законопроект наделяет Силы обороны достаточной гибкостью для работы в море, чтобы Силы обороны были готовы быстро реагировать на исходящие с моря угрозы. Руководить производством по законопроекту будет комиссия по государственной обороне.