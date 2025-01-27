Михкельсон и Стойческу: череда обрывов кабелей вызывает растущую тревогу

Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу. Михкельсон и Стойческу высоко оценили оперативность обмена информацией между эстонскими властями, а также очевидное улучшение готовности стран НАТО и прибрежных государств ЕС к быстрому реагированию и проверке подозрительных судов в регионе Балтийского моря. По их словам, такие суда всегда должны подвергаться тщательной проверке, прежде чем им будет разрешено следовать дальше.

По оценке председателей комиссий, государства-союзники должны иметь более полный обзор пребывающих в Балтийском море находящихся под санкциями судов, так как это позволяет при необходимости повысить скорость реагирования.

«Мы считаем, что необходимо повысить способность НАТО получать информацию о том, что происходит под водой в Балтийском море. Одной лишь информации о том, что происходит на поверхности, недостаточно», - подчеркнули они после сегодняшнего заседания, в ходе которого различные службы представили обзор ситуации.

Михкельсон и Стойческу отметили, что системность повреждений подводной инфраструктуры в Балтийском море – нанесенных или полученных - после начала российской полномасштабной агрессии в Украине очевидна. «Ранее ничего подобного не происходило. У этих тенденций есть конкретные причины, и поясняются они не одними лишь неосторожностью, неполадками морских судов или несчастными случаями. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы выявить реальные причины происходящего», - сказали они.