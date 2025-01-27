Памятник Сависаару: центристы призывают отнестись к сбору денег с осторожностью

Центристская партия считает увековечение памяти Эдгара Сависаара очень важным, однако партия не связана с деятельностью данного НКО и не поддерживает их инициативу.

«Призываем всех, кто рассматривает возможность поддержать данное начинание, отнестись к этому с осторожностью и тщательно взвесить свое решение. Известно также, что власти Таллинна не в курсе относительно плана установки памятника», - сообщила партия.

Руководство партии подчеркнуло, что увековечивание памяти Эдгара Сависаара должно происходить прозрачно, через официальные каналы и с уважением к его памяти в более широком общественном контексте.

«Мы согласны с тем, что памятник Эдгару Сависаару необходим, и в будущем он обязательно появится в городском пространстве Таллинна, но в данном случае мы не поддерживаем установку памятника подобным образом».

НКО собирает пожертвования на установку в Таллинне памятника Эдгару Сависаару Некоммерческая организация, носящая имя бывшего мэра Таллинна Эдгара Сависаара, собирает пожертвования на установку памятника политику, пишет Rus.ERR. Организация Edgar Savisaare MTÜ призвала в опубликованной на страницах газеты Õhtuleht рекламе частных лиц и предпринимателей пожертвовать деньги на установку памятника Сависаару около бывшего кафе «Эдгар». По данным Коммерческого регистра, в правление НКО входят Юрий Сахаров и Виталий Ладынский, среди членов организации также числится Энно Тамм, работавший в 2000-е годы старейшиной Пыхья-Таллинна и Пирита, а в 2010-е возглавлявший Таллиннский городской транспорт.