Инспекция труда отклонила жалобу учителя, уволенного без предупреждения из школы Выхма в ноябре прошлого года, и не обнаружила доказательств того, что директор занимался травлей на рабочем месте. Свидетели, которых педагог пригласил для дачи показаний, не решились прийти, тогда как директор явился на заседание комиссии с адвокатом, нанятым муниципалитетом, и тремя коллегами, ранее уже поддерживавшими его позицию против учителя.
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Трудовая инспекция отклонила обвинения в травле: претензии учителя к директору сочтены необоснованными
Учительница Эве Яанус требовала от комиссии признать недействительным расторжение ее трудового договора. Также она требовала признать, что ей не было представлено официального уведомления о расторжении договора, и взыскать со школы заработную плату начиная с 1 ноября прошлого года, исходя из семи рабочих часов в день с почасовой ставкой 13,34 евро брутто.