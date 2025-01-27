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Трудовая инспекция отклонила обвинения в травле: претензии учителя к директору сочтены необоснованными

Перевод: Каролина Вертяева
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На основании заявлений директора Кристель Вахтра (на фото слева), адвоката Янне-Лийзы Оттис и трех коллег, которые и так были настроены враждебно по отношению к Эве Яанус, Инспекция труда пришла к выводу, что именно Эве Яанус создала токсичную атмосферу в школе Выхма.
На основании заявлений директора Кристель Вахтра (на фото слева), адвоката Янне-Лийзы Оттис и трех коллег, которые и так были настроены враждебно по отношению к Эве Яанус, Инспекция труда пришла к выводу, что именно Эве Яанус создала токсичную атмосферу в школе Выхма. Фото: Elmo Riig

Инспекция труда отклонила жалобу учителя, уволенного без предупреждения из школы Выхма в ноябре прошлого года, и не обнаружила доказательств того, что директор занимался травлей на рабочем месте. Свидетели, которых педагог пригласил для дачи показаний, не решились прийти, тогда как директор явился на заседание комиссии с адвокатом, нанятым муниципалитетом, и тремя коллегами, ранее уже поддерживавшими его позицию против учителя.

Учительница Эве Яанус требовала от комиссии признать недействительным расторжение ее трудового договора. Также она требовала признать, что ей не было представлено официального уведомления о расторжении договора, и взыскать со школы заработную плату начиная с 1 ноября прошлого года, исходя из семи рабочих часов в день с почасовой ставкой 13,34 евро брутто.

После того как директор Кристель Вахтра инициировала расторжение трудового договора, Эве Яанус потребовала от школы компенсацию в размере шестикратной средней брутто-зарплаты, то есть 11 766 евро. Яанус обосновала свое требование тем, что продолжительное - грубое и унижающее ее достоинство - поведение Вахтра наносило вред ее психическому здоровью и привело к потере рабочего места и дохода.

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