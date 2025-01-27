Трудовая инспекция отклонила обвинения в травле: претензии учителя к директору сочтены необоснованными

На основании заявлений директора Кристель Вахтра (на фото слева), адвоката Янне-Лийзы Оттис и трех коллег, которые и так были настроены враждебно по отношению к Эве Яанус, Инспекция труда пришла к выводу, что именно Эве Яанус создала токсичную атмосферу в школе Выхма.

Инспекция труда отклонила жалобу учителя, уволенного без предупреждения из школы Выхма в ноябре прошлого года, и не обнаружила доказательств того, что директор занимался травлей на рабочем месте. Свидетели, которых педагог пригласил для дачи показаний, не решились прийти, тогда как директор явился на заседание комиссии с адвокатом, нанятым муниципалитетом, и тремя коллегами, ранее уже поддерживавшими его позицию против учителя.