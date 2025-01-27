МНЕНИЕ Как мы до такого докатились? Количество докторских степеней у эстонских ученых растет, но промышленность нуждается в инженерах

Тартуский университет по своей модели до сих пор напоминает образовательное учреждение, созданное во времена Российской империи для подготовки специалистов на всю ее территорию. Тогда выпуск специалистов действительно превышал спрос. Рабочих мест для людей с университетским образованием к концу царской эпохи в Эстонии было крайне мало: поэтому в городах Российской империи можно было встретить эстонских врачей, адвокатов, учителей, которые были обучены в Тарту.

Однако модель такого университета подходит исключительно для больших государств. Сегодня гиперинфляция в науке вновь превращает Тартуский университет в подобие имперского вуза, будто он планирует готовить сотни экологов для заповедников Советского Союза и сотни молекулярных биологов для крупных институтов империи.

Но современный Европейский союз - это, к сожалению, не империя. У нас есть лишь крошечная Эстонская Республика, а наши реальные потребности на протяжении многих лет искусственно раздувались, словно мы часть огромной империи.

На самом деле для Эстонии было бы оптимальнее, если бы критическая масса инженерного образования и науки сосредоточилась в Таллинне. Например, в 1930-х годах химией стали более активно заниматься в Таллинне - Пауль Когерман создал там школу сланцевой химии. Это направление было необходимо для промышленности и должно было развиваться там, где больше промышленного и делового мышления.

Тарту же всегда был больше известен как оплот гуманитарных наук и медицины.