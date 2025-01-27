Бывшие русскоязычные школы Тарту успешно перешли на эстоноязычное обучение

Обе школы успешно перешли на эстоноязычное обучение, предлагая качественное и разностороннее образование всем учащимся независимо от их родного языка.

Тартуская Аннелиннаская гимназия вводит в первом классе учебную модель STEAME, которая основана на интеграции естественных наук, технологий, инженерного дела, искусства, математики и предпринимательства. Школа входит в международную сеть Euromath & Euroscience и предоставляет широкий выбор возможностей для изучения языков, занятий спортом и искусства.

Школа Йогентага вводит в первом классе технологически ориентированное обучение, где дети будут развивать логическое мышление и цифровые навыки с помощью программирования и робототехники, готовясь к вызовам будущего.

В сотрудничестве с VOCO, Тартуской художественной школой и местными спортивными клубами школа создает разнообразную учебную среду, объединяющую инновации и творческие занятия. Помимо акцента на технологическое обучение, школа уделяет внимание изучению иностранных языков, а также предлагает множество возможностей для занятий искусством, спортом и танцами.

«Радостно видеть, что обе школы выбрали четкие направления - одна ориентирована на технологии, другая на модель STEAME. Мы приглашаем детей из семей как с эстонским, так и с другим родным языком в их первые классы», - отметил заведующий отделом образования Тарту Рихо Рааве.

Регистрация проводится через систему управления образовательными услугами Тарту ARNO с 1 февраля.