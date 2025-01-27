Осиновский: премьер-министр позитивно отнесся к созданию новой таллиннской больницы

«Мы с министром здравоохранения представили итоги нашей совместной работы по созданию единой больницы в Таллинне на базе государственной Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) и трех муниципальных больниц», - сказал он.

Осиновский отметил, что консолидация и создание единой больницы - важный процесс для обеспечения качественного медицинского обслуживания таллиннцев и других жителей. «Теперь предстоит дальнейшее обсуждение на уровне правительства. Надеюсь, правительство тоже согласится на эту консолидацию», - добавил мэр.

По его словам, премьер-министр позитивно отнесся к этой идее.

Осиновский также сообщил, что в ближайший месяц в сотрудничестве между Министерством финансов, Министерством социальных дел и Таллинном будет разработан общий план, каким образом финансировать строительство новой таллиннской больницы.