Пять вылетов за неделю: истребители НАТО сопроводили российские самолеты

21 января истребители воздушной полиции НАТО поднимались в воздух для идентификации российского летающего командного пункта Ил-22.

Самолет совершал полет в международном воздушном пространстве с материковой части России над Балтийским морем в Калининградскую область без плана полета и без включенного транспондера, а также не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

В прошлый четверг истребители НАТО вылетели для идентификации и сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20, летевшего из Калининградской области на материковую часть России.

Он летел без включенного транспондера, без плана полета и поддерживал радиосвязь с РЦУП.

24 января самолеты НАТО идентифицировали и сопроводили транспортный самолет Ил-76. Этот самолет летел из материковой части России в Калининград с включенным радиолокационным ответчиком, также без плана полета и поддерживая радиосвязь с РЦУП.

В тот же день истребители вылетели для идентификации истребителя Су-27, вылетевшего из Калининградской области и возвращавшегося туда.

Также был идентифицирован пассажирский самолет Ту-134, который совершал полет с материковой части России в Калининградскую область в международном воздушном пространстве без плана полета, с включенным радиолокационным ответчиком, самолет поддерживая радиосвязь с РЦУП.

26 января истребители воздушной полиции НАТО вылетели для идентификации и сопровождения транспортного самолета Ил-76, летевшего из Калининграда на материковую часть России. Последний летел с включенным транспондером, без плана полета, поддерживая радиосвязь с РЦУП.

Миссия Альянса воздушной полиции в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.