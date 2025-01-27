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Пять вылетов за неделю: истребители НАТО сопроводили российские самолеты

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Истребитель НАТО F-16 на военной базе в Литве. Фото иллюстративное.
Истребитель НАТО F-16 на военной базе в Литве. Фото иллюстративное. Фото: LETA

Истребители НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, на прошлой неделе пять раз поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов, сообщили в понедельник в Министерстве обороны Литвы, передает BNS.

21 января истребители воздушной полиции НАТО поднимались в воздух для идентификации российского летающего командного пункта Ил-22.

Самолет совершал полет в международном воздушном пространстве с материковой части России над Балтийским морем в Калининградскую область без плана полета и без включенного транспондера, а также не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

В прошлый четверг истребители НАТО вылетели для идентификации и сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20, летевшего из Калининградской области на материковую часть России.

Он летел без включенного транспондера, без плана полета и поддерживал радиосвязь с РЦУП.

24 января самолеты НАТО идентифицировали и сопроводили транспортный самолет Ил-76. Этот самолет летел из материковой части России в Калининград с включенным радиолокационным ответчиком, также без плана полета и поддерживая радиосвязь с РЦУП.

В тот же день истребители вылетели для идентификации истребителя Су-27, вылетевшего из Калининградской области и возвращавшегося туда.

Также был идентифицирован пассажирский самолет Ту-134, который совершал полет с материковой части России в Калининградскую область в международном воздушном пространстве без плана полета, с включенным радиолокационным ответчиком, самолет поддерживая радиосвязь с РЦУП.

26 января истребители воздушной полиции НАТО вылетели для идентификации и сопровождения транспортного самолета Ил-76, летевшего из Калининграда на материковую часть России. Последний летел с включенным транспондером, без плана полета, поддерживая радиосвязь с РЦУП.

Миссия Альянса воздушной полиции в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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