Эстония была готова задержать танкер, который оказался рядом с местом обрыва латвийского кабеля

Силы обороны прокомментировали сообщения СМИ о том, что корабли Эстонии и Финляндии преследовали танкер «Псков» в Балтийском море после того, как был поврежден очередной кабель на дне.

«ВМС не могут спекулировать на тему того, что могло послужить причиной инцидента и кого в этом можно обвинить», - вечером 27 января заявила Rus.Postimees временно исполняющая обязанности офицера по информации флота, сотрудница Центра стратегической коммуникации Сил обороны Мария Таммеайд о повреждении телекоммуникационного кабеля между Латвией и Швецией.