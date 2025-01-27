Силы обороны подтвердили Rus.Postimees информацию о преследовании танкера, который находился в районе повреждения телекоммуникационного кабеля, проложенного по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией.
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Эстония была готова задержать танкер, который оказался рядом с местом обрыва латвийского кабеля
Силы обороны прокомментировали сообщения СМИ о том, что корабли Эстонии и Финляндии преследовали танкер «Псков» в Балтийском море после того, как был поврежден очередной кабель на дне.