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Эстония была готова задержать танкер, который оказался рядом с местом обрыва латвийского кабеля

Обновлено 27 января 2025, 18:17
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Флаг на корабле. Военно-морской парад в честь Дня Победы, Таллинский залив, Таллинн, 23 июня 2018 года.
Флаг на корабле. Военно-морской парад в честь Дня Победы, Таллинский залив, Таллинн, 23 июня 2018 года. Фото: Postimees / Scanpix

Силы обороны подтвердили Rus.Postimees информацию о преследовании танкера, который находился в районе повреждения телекоммуникационного кабеля, проложенного по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией.

Силы обороны прокомментировали сообщения СМИ о том, что корабли Эстонии и Финляндии преследовали танкер «Псков» в Балтийском море после того, как был поврежден очередной кабель на дне.

«ВМС не могут спекулировать на тему того, что могло послужить причиной инцидента и кого в этом можно обвинить», - вечером 27 января заявила Rus.Postimees временно исполняющая обязанности офицера по информации флота, сотрудница Центра стратегической коммуникации Сил обороны Мария Таммеайд о повреждении телекоммуникационного кабеля между Латвией и Швецией.

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