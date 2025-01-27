«Услышав о том, что городская управа Кохтла-Ярве, которую возглавляют соцдемы, празднует китайский Новый год на китайские деньги, стоит еще раз напомнить, что бесплатных обедов не бывает. Особенно это касается подарков от авторитарных государств. Я также ожидаю четкой позиции от Социал-демократической партии по этому вопросу, поскольку соцдемы в лице главы МВД отвечают в правительстве за нашу внутреннюю безопасность», - написал Цахкна в социальных сетях.

В воскресенье в Центре культуры в Кохтла-Ярве состоялось празднование китайского Нового года, в рамках которого была представлена большая программа, знакомящая с китайским культурным наследием, включая традиционные боевые искусства, музыку и танцы, а также выставки фотографий, посвященных культуре Китая.

В своей речи мэр Кохтла-Ярве Анри Казело подчеркнул, что в мире, где часто царит политическая напряженность, важно сосредоточиться прежде всего на том, что нас объединяет, желая мира и взаимопонимания во всем мире.

«Наступающий Год Змеи прежде всего символизирует мудрость, процветание, перемены, завершение одного цикла и начала нового. Год Змеи создает все условия для прекращения различных мировых конфликтов и наступления долгожданного и справедливого мира», - сказал Казело.