На праздновании китайского Нового года в культурном центре Кохтла-Ярве мэр города Генри Казело (СДПЭ) подчеркнул, что в мире, где часто возникают политические напряженности, важно сосредотачиваться на том, что нас объединяет. Он отметил, что наступивший Год Змеи по китайской астрологии символизирует мудрость, процветание, изменения и завершение старых этапов, а также начало новых.