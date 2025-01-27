В воскресенье в Центре культуры в Кохтла-Ярве состоялось празднование китайского Нового года, несмотря на неоднократные предупреждения как Полиции безопасности, так и Департамента внешней разведки о деятельности китайской разведки и попытках влияния.
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В Кохтла-Ярве отпраздновали китайский Новый год на деньги КНР (1)
На праздновании китайского Нового года в культурном центре Кохтла-Ярве мэр города Генри Казело (СДПЭ) подчеркнул, что в мире, где часто возникают политические напряженности, важно сосредотачиваться на том, что нас объединяет. Он отметил, что наступивший Год Змеи по китайской астрологии символизирует мудрость, процветание, изменения и завершение старых этапов, а также начало новых.