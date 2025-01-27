Она рассказывает о травме, которую унаследовала от своей молодой матери, о потере в Холокосте всех членов семьи и об одиночестве после войны, когда она, будучи маленькой девочкой, не могла обнять бабушку и печь с ней пироги.

Она включает видео с «Марша живых» в Аушвице, в котором принимала участие: каждый год выжившие заключенные идут рядом с молодыми людьми со всей Европы и повторяют «Никогда снова». Ева начинает тихо плакать, и несколько подростков в аудитории тоже не могут сдержать слезы.

Страшно, что соседи узнают, что ты еврей

В нескольких минутах езды - центр еврейской общины Мюнхена. Его охраняет вооруженная полиция. Шарлотте Коблох, исполняющая обязанности президента общины, рассказывает, что помнит Хрустальную ночь.

Она родилась в начале тридцатых годов. В тот день в ноябре 1938 года она держала за руку отца и смотрела, как бьют витрины принадлежащих евреям магазинов и жгут синагоги. Большинство немцев либо аплодировали, либо отворачивались в сторону, говорит она.

По ее словам, хоть антисемитизм после войны и не исчез полностью, она никогда не думала, что ситуация станет настолько же тревожной, как в наши дни. Даже в Германии, отмечает она, которая исторически приложила немало усилий для осмысления своего нацистского прошлого и борьбы с антисемитизмом.