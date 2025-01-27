Перед Рождеством в молочной компании Valio рассказали, что на их информационную сеть была произведена кибератака. Первоначально предполагалось, что она коснулась более пяти тысяч сотрудников Valio, ее дочерних компаний и партнеров, пишет yle.
Утечка данных в Valio оказалась масштабнее, чем предполагалось ранее
Сегодня, 27 января, Valio сообщила в пресс-релизе, что по мере расследования стало понятно, что утечка данных является более масштабной, чем предполагалось ранее.
Согласно последней информации, злоумышленники получили персональные данные около 70 тысяч нынешних и бывших сотрудников из фонда пенсионного страхования. Хакеры также заполучили ограниченное количество финансовой информации Valio, которая содержит и личные данные.
В опубликованном пресс-релизе компания принесла извинения за произошедшее.
Об утечке было сообщено в офис комиссара по защите данных, центр кибербезопасности Traficom и управление финансового надзора.
Следствие по делу продолжается.