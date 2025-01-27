ГАЛЕРЕЯ Алар Карис: о преступлениях тоталитарных режимов нельзя забывать

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента. На мероприятии собрались главы государств со всего мира, чтобы вспомнить о миллионах невинных людей, погибших от рук нацистского режима, и выступить против любых попыток принизить или оправдать преступления тоталитарных режимов.

«Освенцим стал символом страданий, причиненных нацистским режимом, и служит предостережением, заставляющим помнить о том очень болезненном и мрачном времени и тех ужасных преступлениях против человечества. Помнить и чтить память - наш долг перед будущими поколениями», - сказал президент Эстонии.

«Тени тоталитарных режимов не исчезли и сегодня - мы должны говорить обо всех этих ужасных преступлениях и противостоять попыткам оправдать или принизить их, - подчеркнул президент Карис. - Это дает надежду на то, что подобные ужасы можно будет предотвратить в будущем».

Алар Карис подчеркнул важность памяти и понимания прошлого. «Тоталитарные желания и имперские соблазны всегда приносят только страдания и страх. Иллюзии о лучшем будущем и легкие решения, предлагаемые такими режимами, приносят только боль и жестокость. Чтобы эти желания и соблазны не осуществились, мы должны сохранять свободу мысли и свободу слова и помнить о преступлениях тоталитарных режимов как о предупреждении», - сказал глава эстонского государства.

На мемориальной церемонии присутствовали около 60 высокопоставленных представителей из разных стран. Среди приглашенных были король Великобритании Карл III, король Бельгии Филипп и королева Матильда, король Дании Фредерик и королева Мария, великий герцог Анри и великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза, король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима, кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Швеции Виктория.

В мероприятии также приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Польши Анджей Дуда, президент Финляндии Александр Стубб и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.