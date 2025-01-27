Израиль: из обещанных боевиками ХАМАС 33 заложников живы только 25

Пресс-секретарь правительства Израиля Давид Менцер подтвердил ранее уже утекшую в местные СМИ информацию о том, что живы лишь 25 из 33 похищенных израильтян, находившихся в плену у боевиков.

«Освобождение» остальных восьми будет де-факто передачей тел погибших в плену жертв нападения ожидавшим их семьям.

Из заявления пресс-секретаря израильского кабинета можно сделать вывод, что спецслужбы страны были осведомлены обо всех погибших без исключения.

«Список, полученный от ХАМАС, совпадает с данными израильской разведки, - сообщил Менцер. - Поэтому я могу сообщить вам, что 25 наших заложников живы, а восемь были убиты боевиками ХАМАС».

По словам Менцера, «семьи [всех восьми погибших] уже проинформированы о ситуации с их родственниками».

Достигнутое сторонами соглашение о прекращении огня в Газе на первом этапе сделки предусматривает возвращение в свои семьи 33 израильтян - в обмен на выход из израильских тюрем примерно 1900 палестинцев.

На данный момент из списка подлежащих обмену заложников в два приема освобождены семь человек, все они - женщины.

В прошедшую субботу из плена вышли четыре израильтянки: Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг. Вся четверка служила в армейском подразделении, ведущем непрерывное наблюдение за границе с Газой, и была захвачена одновременно, когда в ходе нападения 7 октября 2023 боевики ХАМАС взяли их базу штурмом.