Редакция рубрики мнений Eesti Päevaleht на портале Delfi опубликовал статью, в которой многие увидели попытку пропагандировать информационную войну России. «К сожалению, наш фильтр не оказался достаточно строгим», - извиняется редакция.
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«Информационная война России на наших глазах...» Редакция Eesti Päevaleht опубликовала мнение гражданина, создавшего поддельную личность (1)
Главный редактор Урмо Соонвальд подтверждает, что редакция стала жертвой текста, составленного с помощью ИИ. «Редакционный фильтр в эпоху ИИ должен быть еще более строгим», - подчеркивает Соонвальд.