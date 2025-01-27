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«Информационная война России на наших глазах...» Редакция Eesti Päevaleht опубликовала мнение гражданина, создавшего поддельную личность (1)

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Postimees

Редакция рубрики мнений Eesti Päevaleht на портале Delfi опубликовал статью, в которой многие увидели попытку пропагандировать информационную войну России. «К сожалению, наш фильтр не оказался достаточно строгим», - извиняется редакция.

Главный редактор Урмо Соонвальд подтверждает, что редакция стала жертвой текста, составленного с помощью ИИ. «Редакционный фильтр в эпоху ИИ должен быть еще более строгим», - подчеркивает Соонвальд.

В воскресенье, 26 января, в рубрике Eesti Päevaleht на портале Delfi под заголовком «Сиймо Каазик: Russenfrei? Эстонский язык в образовании - это отчуждение, которое не дает ничего взамен» (Siimo Kaasik: Russenfrei? Eestikeelne haridus on võõrandamine, mis ei paku vastutasuks midagi), которая вызвала множество вопросов.

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