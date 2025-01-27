Главный редактор Урмо Соонвальд подтверждает, что редакция стала жертвой текста, составленного с помощью ИИ. «Редакционный фильтр в эпоху ИИ должен быть еще более строгим», - подчеркивает Соонвальд.

В воскресенье, 26 января, в рубрике Eesti Päevaleht на портале Delfi под заголовком «Сиймо Каазик: Russenfrei? Эстонский язык в образовании - это отчуждение, которое не дает ничего взамен» (Siimo Kaasik: Russenfrei? Eestikeelne haridus on võõrandamine, mis ei paku vastutasuks midagi), которая вызвала множество вопросов.