Исследование: большинство жителей Эстонии не имеет возможности копить деньги

Наибольшая часть (68%) жителей Эстонии вообще не копит деньги и не инвестирует или делает это в минимальных размерах - до 10 процентов от своего дохода.

«Результаты свидетельствуют о том, что расходы людей за последние два года выросли, а доходы не поспевают за ними», - сказал Рауль Аллас, специалист по исследованиям в Kantar Emor. Доля тех, кто откладывает 11–20% своего дохода, также явно сократилась: если в предыдущем исследовании таким был каждый пятый, то теперь это каждый седьмой.

Подавляющее большинство (64%) жителей Эстонии считают сбережения важными в принципе, а 17% откладывают деньги только для определенной цели. Самый распространенный принцип сбережения - откладывать то, что осталось от дохода после оплаты расходов. Так ответили 67 процентов людей.

«Однако 17 процентов - это те, кто выбрал более стратегический подход к сбережениям и откладывает определенный процент каждый месяц. Их больше среднего, в младшей возрастной группе, то есть среди людей 16-34 лет, а также среди представителей других национальностей», - добавил Рауль Аллас.

Данные основаны на опросе, проведенном Kantar Emor с репрезентативной выборкой среди всех жителей Эстонии. Опрос проводился онлайн с 10 по 17 октября 2024 года. Было опрошено 1140 жителей Эстонии в возрасте 16 лет и старше. Это повторяющийся опрос, инициированный Kantar Emor, который отображает осведомленность и отношение жителей Эстонии к теме инвестирования и сбережения.