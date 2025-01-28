Прекрасное начало года: наши спортсмены выиграли этап Кубка мира!

В финале эстонцы победили норвежцев Мартине Рённинг и Маттиаса Брэндена со счётом 6:5. После пяти раундов счёт был 3:3. Затем Калдвеэ и Лилль заработали два очка, но в предпоследнем раунде соперники отыгрались. Решающий последний раунд остался за эстонским дуэтом - 1:0, что обеспечило им победу в матче и на турнире.

Несколькими часами ранее, в полуфинале, Калдвеэ и Лилль обыграли японцев Чиаки Мацумуру и Ясумасу Таниду со счётом 9:7. Эти соперники в четвертьфинале выбили из турнира одних из фаворитов соревнований - норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена. Кстати, Недреготтен является одним из тренеров Калдвеэ и Лилля.

Эстонская пара Марие Калдвеэ и Харри Лилль начала матч против японцев Чиаки Мацумуры и Ясумасы Таниды, уступая после трёх раундов со счётом 2:4. Однако в четвёртом и шестом раундах они набрали по три очка, перехватив инициативу, и перед двумя последними раундами вели 8:6. В предпоследнем раунде японцы заработали только одно очко, а в последнем эстонцы успешно защитили преимущество последнего камня и добавили решающее очко.

На групповом этапе Калдвеэ и Лилль одержали четыре победы, что позволило им выйти в четвертьфинал. Там, в воскресенье вечером, они уверенно обыграли южнокорейскую пару Ким - Сон со счётом 10:6.

В последние дни прошлого года, на этапе Кубка мира в Гетеборге, Марие Калдвеэ и Харри Лилль также вышли в финал, но там уступили соперникам и заняли второе место.

Главной целью Калдвеэ и Лилля на этот сезон является завоевание для Эстонии первого в истории керлинга олимпийского места и участие в борьбе за медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Сегодня Калдвеэ и Лилль занимают вторую строчку в олимпийском рейтинге благодаря серебряной медали, завоеванной на прошлогоднем чемпионате мира. Большинство обладателей олимпийских путевок определятся после чемпионата мира этого года, который пройдет в апреле-мае.