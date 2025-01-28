В Рийгикогу обсудят призыв остановить Rail Baltic

«Такой большой и долгосрочный проект, как Rail Baltic, неизбежно должен адаптироваться к переменам и кризисам, которые никто не может предсказать. Необходимо обсудить все возникшие вопросы, найти и исправить совершенные ошибки и обеспечить адекватные и своевременные модели финансирования, чтобы железная дорога, соединяющая нас с Западной Европой, была построена. Комиссия по экономике знакомится с текущим состоянием проекта несколько раз в год. Именно в последнее время участие Эстонии и финансирование проекта стали значительно конкретнее», - сказал председатель.