Во вторник, 28 января, комиссия Рийгикогу по экономике обсудит коллективное обращение «Остановим Rail Baltic и создадим следственную комиссию по аналогии с Латвией».
В Рийгикогу обсудят призыв остановить Rail Baltic
По словам председателя комиссии Яака Ааба, все трудности, связанные со строительством Rail Baltic, необходимо обсудить публично.
«Такой большой и долгосрочный проект, как Rail Baltic, неизбежно должен адаптироваться к переменам и кризисам, которые никто не может предсказать. Необходимо обсудить все возникшие вопросы, найти и исправить совершенные ошибки и обеспечить адекватные и своевременные модели финансирования, чтобы железная дорога, соединяющая нас с Западной Европой, была построена. Комиссия по экономике знакомится с текущим состоянием проекта несколько раз в год. Именно в последнее время участие Эстонии и финансирование проекта стали значительно конкретнее», - сказал председатель.
Ааб сообщил, что комиссия рассмотрит предложения авторов обращения, в том числе - предложение о создании следственной комиссии.
На заседание приглашены, в том числе представитель авторов обращения Прийт Хумал и вице-канцлер по мобильности Министерства климата Сандер Сальму.