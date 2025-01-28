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«Здесь настоящая зима!» – организаторы Тартуского лыжного марафона говорят об Алутагузе почти уверенно

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И главный организатор Тартуского марафона Индрек Кельк (слева), и мастер лыжни Ассар Кютт высоко оценили состояние трасс в Алутагузе.
И главный организатор Тартуского марафона Индрек Кельк (слева), и мастер лыжни Ассар Кютт высоко оценили состояние трасс в Алутагузе. Фото: Kaupo Tammemägi/Tartu Maraton

Идея провести Тартуский лыжный марафон не в Тартумаа, а вовсе на лыжных трассах Алутагузе в Ида-Вирумаа – не случайная задумка, а серьезно рассматриваемая возможность. Команда организаторов начала неделю с изучения состояния трасс в Ида-Вирумаа.

«Сегодня мысль о проведении марафона в Алутагузе стала реальнее, чем была до этого», – отметил вчера днем, возвращаясь домой, руководитель проекта «Тартуский лыжный марафон» Индрек Кельк.

Мысль о том, что Тартуский лыжный марафон, запланированный менее чем через три недели, в этом году можно провести в Алутагузе, появилась в прошлый четверг из-за нехватки снега в Южной Эстонии. Теперь главный организатор марафона Индрек Кельк и мастер трасс Ассар Кютт взяли лыжи и отправились в Ида-Вирумаа, чтобы оценить местные условия и обсудить планы.

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