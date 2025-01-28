«Здесь настоящая зима!» – организаторы Тартуского лыжного марафона говорят об Алутагузе почти уверенно

Мысль о том, что Тартуский лыжный марафон, запланированный менее чем через три недели, в этом году можно провести в Алутагузе, появилась в прошлый четверг из-за нехватки снега в Южной Эстонии. Теперь главный организатор марафона Индрек Кельк и мастер трасс Ассар Кютт взяли лыжи и отправились в Ида-Вирумаа, чтобы оценить местные условия и обсудить планы.