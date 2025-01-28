Идея провести Тартуский лыжный марафон не в Тартумаа, а вовсе на лыжных трассах Алутагузе в Ида-Вирумаа – не случайная задумка, а серьезно рассматриваемая возможность. Команда организаторов начала неделю с изучения состояния трасс в Ида-Вирумаа.
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«Здесь настоящая зима!» – организаторы Тартуского лыжного марафона говорят об Алутагузе почти уверенно
«Сегодня мысль о проведении марафона в Алутагузе стала реальнее, чем была до этого», – отметил вчера днем, возвращаясь домой, руководитель проекта «Тартуский лыжный марафон» Индрек Кельк.