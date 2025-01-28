«Глория Джинс» - первый легальный производитель джинсов в СССР - закрывает свои последние заводы по производству одежды в России из-за того, что мужчины-сотрудники уходят на войну, а женщины - на производства обмундирования. «Сбер» сокращает до 50% сотрудников в своих ИТ-подразделениях. Правительство России проиндексировало пенсии и социальные пособия на фактический прошлогодний уровень инфляции - теперь пенсия в России в среднем составляет 24 тысячи рублей или чуть больше 230 евро. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
«Глория Джинс» закрывает заводы, в «Сбере» массово увольняют сотрудников, а пенсии повысили до 230 евро. Обзор событий в РФ (1)
«Глория Джинс», одна из немногих торговых сетей в России, имеющих собственное производство внутри страны, объявила о закрытии двух своих швейных фабрик в Ростовской области. Это были последние крупные предприятия «Глории Джинс» в России. Оставшиеся два небольших завода по соседству она планирует закрыть в ближайшее время. То есть теперь компания станет исключительно торговой.
Конец легенды
Основатель и председатель совета директоров компании Владимир Мельников в интервью Ростовской газете «Город N» объяснил закрытие фабрик следующими причинами: «Нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, так как одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие - шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой». То есть, уходят, собственно, на те же военные заводы, занимающиеся обмундированием для солдат, воюющих в Украине.
В результате сокращения производства будет уволено около двух тысяч человек, а с учетом того, что фабрики находятся в небольших городах Шахты и Новошахтинск, это означает локальную гуманитарную катастрофу. Если, конечно, на их месте не откроется все то же, уже привычное для современной России, производство чего-нибудь текстильного для фронта.
«Глория Джинс» - легендарная российская компания, долгое время символизировавшая, что в сфере торговли одеждой в стране могут развиваться не только торговые сети, но и местные производственные компании. «Глория Джинс» (тогда - кооператив «Глория») стала первым легальным производителем джинсов тогда еще в СССР, запустив текстильный цех в 1988 году. Вскоре кооператив купил те самые закрывающиеся сегодня фабрики в Шахтах и Новошахтинске. Чуть позже, кстати, компания обзавелась и заводом в Украине (в Луганске), который закрыла после образования там так называемой народной республики. С тех пор за десять лет компания перенесла 80% своих производственных мощностей в Юго-Восточную Азию.
После закрытия текстильных фабрик «Глория Джинс» все равно останется одним из крупнейших российских ритейлеров одежды: сегодня у нее более 600 магазинов более чем в 300 городах России. Однако сетей в России много, а крупных производителей - теперь уже ни одного. Это можно внести в список еще одной коллективной жертвы этой войны.
Программисты больше не нужны
В дочерних структурах «Сбера» - крупнейшего российского банка - идут массовые увольнения. Как сообщает «Профсоюз работников IT», в принадлежащих «Сберу» «Купере» (сервис доставки продуктов), «МегаМаркете» (онлайн-ритейлер), «СберЛогистика» (почтовая служба») и «Самокате» (еще один сервис доставки продуктов) в ближайшие месяцы будет уволено от 20 до 50 процентов сотрудников.
В абсолютных цифрах это означает, что в «Купере», например, уволят 200 из 1000 работающих программистов, в «МегаМаркете» - 500 из 2000 программистов, и так далее. По информации «Профсоюза», директор «Купера» Анастасия Кудрявцева сравнила пропавших под сокращение сотрудников с валенками, стоящими в углу сарая, которые жалко выбросить, хотя никакой пользы они уже не приносят.
Конечно, это не означает, что крупнейший банк России испытывает какие-то невероятные проблемы и скоро рухнет. Как и не означает недавно анонсированное сокращение 1,6 тысяч сотрудников центрального офиса «Газпрома» скорого краха этого российского газового монополиста.
Однако это симптомы того, что золотой век целых сегментов российской экономики, в которой почти три года поддерживалась иллюзия нормальности, понемногу заканчивается. «Сберу» больше не по карману множество высокотехнологичных затратных проектов (большинство из которых, кстати, убыточные), призванных показать всем, что это не обычный постсоветский государственный банк, а модная ИТ-корпорация. Программисты все чаще не являются привилегированным сословием, получающим даже по международным меркам неплохие, а уж по российским - заоблачные зарплаты.
Пенсионеры и их пенсии
С 1 февраля правительство России индексировало пенсии, а также еще более сорока всевозможных социальных выплат. Причем, индексировало «задним числом», с 1 января этого года. Правда, всего лишь на фактический уровень официальной инфляции (согласно Росстату, он составил 9,5% за 2024 год), то есть даже по официальным цифрам российские пенсионеры не стали жить лучше. В лучшем случае - сохранили свой прежний уровень жизни. А в реальности (с учетом того, что реальная инфляция на продукты питания составила по меньшей мере 20-25%) - стали жить только хуже.
Вот некоторые показатели обновленного размера выплат. По официальным данным, средняя пенсия по старости будет составлять 24 тысячи рублей в месяц (или 233 евро по вчерашнему курсу). Размер единовременного пособия при рождении ребенка - 26,9 тысяч рублей. Размер так называемого «материнского капитала» (который можно потратить не сразу, и только на жилье, пенсию или обучение) - 690 тысяч рублей. На второго, правда, уже только 222 тысячи. Ежемесячные выплаты по уходу за детьми с инвалидностью - 11 тысяч рублей.
На большее пока денег нет. Когда воюешь со всем миром за выживание «российской цивилизации» под гнетом Запада, как-то не до пенсионеров.