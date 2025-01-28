«Глория Джинс», одна из немногих торговых сетей в России, имеющих собственное производство внутри страны, объявила о закрытии двух своих швейных фабрик в Ростовской области. Это были последние крупные предприятия «Глории Джинс» в России. Оставшиеся два небольших завода по соседству она планирует закрыть в ближайшее время. То есть теперь компания станет исключительно торговой.

Конец легенды

Основатель и председатель совета директоров компании Владимир Мельников в интервью Ростовской газете «Город N» объяснил закрытие фабрик следующими причинами: «Нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, так как одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие - шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой». То есть, уходят, собственно, на те же военные заводы, занимающиеся обмундированием для солдат, воюющих в Украине.

В результате сокращения производства будет уволено около двух тысяч человек, а с учетом того, что фабрики находятся в небольших городах Шахты и Новошахтинск, это означает локальную гуманитарную катастрофу. Если, конечно, на их месте не откроется все то же, уже привычное для современной России, производство чего-нибудь текстильного для фронта.

Магазин «Глория Джинс» в Москве. Фото: Evgenia Novozhenina