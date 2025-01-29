Каждый, кто так или иначе включен в эмоциональные споры в соцсетях даже в качестве молчаливого читателя, сам не подозревая того, участвует в информационной войне, войне информационных сообщений, войне за мозги. Как это происходит и что с этим делать, объясняет журналист Олеся Мельник.
От политолога ⟩ Рецепты дезинформации: как потреблять новости, чтобы не отравиться
Этот материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
Все мы любим посидеть где-нибудь в кафе или у себя на кухне и поговорить на разные, в том числе и политические темы. Любим полистать ленту Facebook, Instagram или TikTok, посмотреть, как живут другие, посмеяться над шуточными роликами, умилиться видео с котиками и почитать, что происходит в мире. А там еще и комментарий какой-то оставить, выплеснуть свою накопленную позитивно-негативную энергию. Эти все действия касаются человеческого общения, обмена мыслями, эмоциями, энергиями.
Обычно, каждый из нас читает и смотрит наиболее привычное, то, что читали или видели с детства, слышали от своих родителей, друзей или знакомых. И любая информация, которая противоречит тому, что мы уже знаем, воспринимается нами как ошибочная или даже как возмутительно ложная. Каждый считает, что прав именно он и никто больше. Но чем сильнее возмущение, тем больше хочется его высказать. В соцсетях это проявляется в десятках негативных комментариев под постами или видео. Кто не сидел и не читал эти длинные споры и не хотел подключиться к ним?
Информационный пузырь, или У каждого своя оптика
Каждый из нас живет в своем информационном пузыре. У каждого есть родственники, друзья, знакомые, и телевизор или соцсеть с наработанной годами лентой новостей. Так или иначе, все эти люди (и выбранный новостной канал в телевизоре) имеют более-менее схожее мнение с вашим.
Так работает массовое сознание.
Адаптивная поисковая система в Google или в Yandex уже давно знает все ваши предпочтения и предлагает наиболее релевантные статьи или видео. Выбираете русский язык в поиске - и все, что подходит под конкретное мировоззрение среднего русского, приходит вам в ленту. Выбираете эстонский или украинский - в поиске выпадает совершенно другое, релевантное запросу. Так работает СЕО (SEO - Search Engine Optimization, комплекс мер по оптимизации сайта с целью продвижения в поисковых системах, который включает изучение наиболее часто используемых пользователем поисковых слов).
Когда все из вашего личного окружения придерживаются какого-то одного мнения, очень тяжело вырваться из этого круга и начать сразу же думать по-другому. Тем более, когда выходит такая масса статей на разных новостных ресурсах и в соцсетях, такое огромное количество комментариев под ними, подтверждающих ваше мнение. Ваш глаз уже настроен видеть один вид материалов и в то же время игнорировать или опускать другие.
Но это все: статьи, комментарии, даже мнения ваших лучших друзей, которые, как и все обычные люди, подвержены влиянию, - может быть тщательно спланированной частью огромной фейк-компании в большой информационной войне.
Как можно обмануть в новостных материалах?
Стандартный подход к информации подразумевает собой знание фактов (фактических событий) и их интерпретация (чье-то мнение). Идеальное информационное сообщение - это чистый факт без приписки эмоциональных прилагательных и красочных историй к уже состоявшемуся факту.
Эмоциональное прилагательное или красочная история уже искажает факт в определенном, выгодном для кого-то направлении. Но даже сам факт можно перекрутить: поставить другое фото к информационной статье, не показать в видео всю правду, купить свидетелей, смонтировать мнение для своей выгоды, перевести на другой язык с другой интонацией, не полностью или опустив важные детали. А еще можно купить свидетеля, или заплатить актеру, чтобы тот сыграл свидетеля. Или вывести на экран в качестве авторитета какого-то блогера, ученого или зарубежного специалиста, которых до этого никто не знал. Одно словосочетание «по мнению зарубежного специалиста» уже добавляет некоторую долю уверенности в том, что это инфосообщение - правда.
Особенно интересно и выгодно для фейкометов в контексте информационной войны - взять негативную правду, которая всегда присутствует в демократическом, постоянно развивающемся обществе, и показать с целью подтверждения своих собственных утверждений, которые в других их информационных сообщениях были точно фальсификацией и ложью.
Разобраться кто прав, а кто виноват человеку из другого информационного пузыря действительно очень сложно. И это показывает украинская тема.
Украинцам очень тяжело поверить фейкам, которые распространяет российская сторона, хотя и на них они имеют влияние. И это очень просто объясняется. Украинцы либо видели события собственными глазами и могут подтвердить: российская сторона пишет откровенную ложь, либо это лично пережили их друзья, родственники или знакомые, которым они доверяют, как себе.
Они за них переживали, они им звонили и вытаскивали из оккупации, собирали деньги, отправляли или лично доставляли гуманитарку. Они сами выезжали из зоны боевых действий и видели, слышали все собственными глазами или глазами своих родственников или друзей, людей из их информационного пузыря. Украинцам легче поверить, что все те зверства, которые переживали их соотечественники из-за вторжения России, на самом деле правда, а не перекрученный факт.
Куда тяжелее в это поверить тем людям, которые читают исключительно пророссийские новости и ни разу не общались с теми, кто пережил оккупацию, подвал, нулевую или первую линию фронта, проезжал серую зону. В российской новостной ленте все оправдано, все идеально, «адаптация к российскому законодательству» на оккупированных территориях «проходит успешно», и «это украинцы обстреляли Мариуполь, Донецк, Луганск, Бахмут и много других поселков и городов».
Достаточно было не заходить на территорию Украины, чтобы этого всего не было, и сотни тысяч людей были бы живы.
Но что делать, когда не можешь или не хочешь ехать туда, где закопана, иногда даже в буквальном смысле, правда?
Тут поможет только знание, как работает дезинформация и как находить правду в этом потоке сообщений.
Как определить, что пишет бот?
Прежде всего, для фейкометов важна эмоциональная реакция у читателей той или иной новости. Ее вызывают обычно эмоциональные комментарии, написанные через фейковые аккаунты, боты. Обычно бот - это вновь созданный аккаунт или старый, может быть, даже ворованный аккаунт, в котором нет личной информации, нет собственных постов, а в ленте только перепосты чужих картинок с котиками или рецептами, или личная информация, указанная в профиле, старая и можно найти аналогичный действующий аккаунт. Для Эстонии еще специфичны аккаунты, в профиле которых указаны другие страны, Финляндия или Швеция, например.
Они как братья-близнецы, их много, и пишут одинаковые эмоциональные сообщения по разным группам. Цель - вывести на возмущение, на спор, на десятки комментариев. Найти потенциальных борцов за правду, лидеров мнений, общественных активистов. Поэтому, например, закрытый аккаунт вовсе не означает, что это бот. Наоборот, может означать, что под ним скрывается настоящий человек, который просто боится быть обнаруженным.
Цель ботоферм, в конечном счете, - изменить мнение общества в выгодную для них сторону. Человек с нейтральной позицией, видя пост с огромным количеством возмущенных комментариев, с большой вероятностью станет на сторону возмущающихся. По такому же принципу работают и обычные слухи. Кто-то что-то сказал - и понеслась бездоказательная эмоциональная ложь.
Не ведитесь на ботов, баньте ботов. Вы ведь не знаете, кто и сколько человек скрывается за аккаунтом, по какой методичке они пишут.
Как определить, что статья или видеосюжет заказаны
Сначала определите, что это за статья или сюжет. Если в описании факта уже присутствует какая-то эмоциональная составляющая, уже есть подозрение, что здесь присутствует чье-то личное мнение.
Есть ли дата выпуска статьи и автор иллюстрации. Дата указывает на дату события или информационного сообщения. А любое фото, вызывающее сомнение, можно проверить через гугл-поиск. Если оказывается, что она относится к другому событию и вообще не подтверждает факты, приведенные в статье, то вся статья - фейковая, автора статьи можно отнести к фейкометам и больше никогда его не читать.
Если в обширной аналитической статье или телепередаче отсутствует множество мнений, а дается мнение только одной какой-то стороны, уже подозрительно, скорее всего, статья идет на правах рекламы. По-хорошему, тут должен стоять маркер «Реклама».
Если статья или видео - это интервью, но какое-то провокационное, странное, то можно проверить страницу интервьюируемого в соцсетях. Запросто может оказаться, что интервью смонтировано таким образом, что не отражает его правдивое мнение.
Любой человек в этом случае выставит опровержение на своей личной странице. Вырванная из интервью короткая цитата может не отражать мнение человека полностью, лучше пересмотреть интервью полностью из официальных источников.
Как выявить обман в видеосюжетах
Обмануть в видеосюжетах, как бы не казалось это сложным, можно достаточно легко.
Например, в видеосюжете могут не показать полную картину происходящего, ограничиваясь только одной какой-то стороной. Смотрите видео из разных источников, чтобы определить все ли показали в этом конкретном сюжете, или что-то от вас скрыли. Можно попробовать проверить видео по скриншоту обложки или конкретного кадра. Да, видео может быть не того периода и не оттуда, откуда написано в статье.
Большое количество видеофейков можно отследить в видеосюжетах на оккупированных территориях.
Часто в оккупации журналисты заранее приезжали на место вероятного сброса ракеты и выдавали интервью в прямой эфир уже через пять минут после прилета. Ни один человек за пять минут не может приехать через весь город на прилет, если точно не знает, где он будет. Все знают, как выглядят правдивые видео с места таких событий.
В оккупации можно все. Например, инсценировать погоню за «нацистами» на БТР в середине оккупированного города на день города.
Поставленные спектакли для красивой картинки оккупационная власть использовала и в других случаях. Например, когда снимали сюжеты с празднования 9 Мая 2022 года в Херсоне. Тогда на их «великий праздник» завезли людей из других городов, чтобы показать красивую картинку полностью пророссийского города.
Видео снимали крупными планами, избегали общей картинки, потому что площадь не была заполнена людьми, по фото это видно. Декларировали по всем каналам, что 9 Мая - это общий праздник. Сравните эти фото с теми, которые были чуть больше месяца назад в марте 2022 года, когда тысячи людей, настоящих херсонцев, выходили на протест против оккупации, но их разогнали дымовыми шашками и гранатами. Все видели эти фото и видео.
А вот, что происходило 9 мая вне красивой картинки для российского телевидения.
Конечно же, фотографий и видео с подтверждением такой информации не будет, просто потому что всех, кто снимал и фотографировал в то время, брали на учет и отправляли в подвалы.
То же самое происходило и на так называемых «выборах», на основании которых оккупационные власти сейчас рисуют новую карту мира, где Запорожье и Херсон уже в составе России полностью.
Население всей Херсонской области до войны составляло около 1 млн 80 тыс. человек. На момент проведения выборов (сентябрь 2022 года), под оккупацией была большая часть Херсонской области. В северной части области велись боевые действия. Кто еще, как не эстонцы, знают, сколько человек из оккупированных областей выехало в безопасные места за этот период?
По разным оценкам население всей Херсонской области сейчас составляет около 300-400 тысяч, точно подсчитать невозможно из-за военных действий. Но в любом случае, 497 тысяч людей, как они декларируют, не могли тогда проголосовать просто физически.
И напоследок то, что делают сейчас русские для оккупированных территорий. Они создают фейковые сайты-дубли украинских местных новостных интернет-ресурсов, которые закрылись в 2022 году в связи с оккупацией и эвакуацией. Некоторые сайты Херсона после эвакуации изменили URL-адреса или вовсе закрылись. Старые адреса, на которых были размещены ресурсы раньше и не работали, в последнее время стали активными, стали заполнятся информацией.
Конечно же, ни главный редактор, ни журналисты этих сайтов неизвестны, контакты не работают, фамилии фейковые, достоверность материалов сомнительная. Но теперь непосвященный человек запросто сможет спутать настоящий сайт с сайтом-фейком, и ссылаться на него в своих информационных сообщениях (информация онлайн-газеты МОСТ, Херсон).
Исследуя инфорынок Эстонии можно также найти странные ресурсы со странными материалами, а если исследовать общую информацию, которая касается Эстонии, на русском языке, можно обнаружить удивительные вещи. А их можно и нужно опровергать.
Что же делать? Кому тогда верить?
Отношение к информации у обычного человека должно быть как к обычным продуктам, который он покупает в супермаркете. Зачем употреблять то, что принадлежит недобросовестному производителю, не соответствует срокам годности, не содержит всех полезных для ума ингредиентов или содержит отраву (ложь)? Можно игнорировать чересчур эмоциональные комментарии, жаловаться администратору страницы или в соцсети.
А можно еще серьезней отнестись к информационным атакам, которых будет больше просто потому, что общество развивается, а зло осваивает новые методы и оружие, и начать изучать интересующую тему досконально, из первоисточников. Например, предвыборные программы политиков, законы, науку, историю и культуру в той версии, о которой говорят граждане страны, в которой живете.
В Эстонии изучать эстонскую историю и культуру, написанную и исследованную эстонцами, а в Украине - украинскую историю и культуру, написанную и исследованную украинцами. Чем глубже будут эти знания, тем легче и понятнее будет понять, где информационная атака, а где ученые и журналисты пытаются донести до читателя правду.