От политолога Рецепты дезинформации: как потреблять новости, чтобы не отравиться

Они за них переживали, они им звонили и вытаскивали из оккупации, собирали деньги, отправляли или лично доставляли гуманитарку. Они сами выезжали из зоны боевых действий и видели, слышали все собственными глазами или глазами своих родственников или друзей, людей из их информационного пузыря. Украинцам легче поверить, что все те зверства, которые переживали их соотечественники из-за вторжения России, на самом деле правда, а не перекрученный факт.

Куда тяжелее в это поверить тем людям, которые читают исключительно пророссийские новости и ни разу не общались с теми, кто пережил оккупацию, подвал, нулевую или первую линию фронта, проезжал серую зону. В российской новостной ленте все оправдано, все идеально, «адаптация к российскому законодательству» на оккупированных территориях «проходит успешно», и «это украинцы обстреляли Мариуполь, Донецк, Луганск, Бахмут и много других поселков и городов».

Достаточно было не заходить на территорию Украины, чтобы этого всего не было, и сотни тысяч людей были бы живы.

Но что делать, когда не можешь или не хочешь ехать туда, где закопана, иногда даже в буквальном смысле, правда?

Тут поможет только знание, как работает дезинформация и как находить правду в этом потоке сообщений.

Как определить, что пишет бот?