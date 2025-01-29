«Сейчас время больших перемен»: профессор TalTech приоткрыл завесу тайны развития ИИ в Эстонии

Максим Енихин руководит проектами по развитию технологий ИИ и чипов, которые имеют ключевое значение для инновационного потенциала Эстонии и Европы.

США ограничивают продажи чипов искусственного интеллекта для Эстонии. Мы поговорили об этом с профессором TalTech Максимом Енихиным, который руководит крупными эстонскими проектами по развитию технологий ИИ. Выяснилось, что поговорка «все что ни делается - к лучшему», актуальна и здесь: для Эстонии появился шанс мобилизовать ресурсы и инвестировать в собственные разработки ИИ.