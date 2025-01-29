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«Сейчас время больших перемен»: профессор TalTech приоткрыл завесу тайны развития ИИ в Эстонии

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Максим Енихин руководит проектами по развитию технологий ИИ и чипов, которые имеют ключевое значение для инновационного потенциала Эстонии и Европы.
Максим Енихин руководит проектами по развитию технологий ИИ и чипов, которые имеют ключевое значение для инновационного потенциала Эстонии и Европы. Фото: Максим Енихин

США ограничивают продажи чипов искусственного интеллекта для Эстонии. Мы поговорили об этом с профессором TalTech Максимом Енихиным, который руководит крупными эстонскими проектами по развитию технологий ИИ. Выяснилось, что поговорка «все что ни делается - к лучшему», актуальна и здесь: для Эстонии появился шанс мобилизовать ресурсы и инвестировать в собственные разработки ИИ.

- США планируют ограничить продажи чипов искусственного интеллекта для ряда членов ЕС, в том числе Эстонии. Что означает такой поворот для развития Эстонии?

- Если подумать, с политической точки зрения это стратегический шаг США в глобальной гонке за лидерство в области искусственного интеллекта, которая только начинается. Возможно, это часть их тактики «хороший полицейский - плохой полицейский» в период смены президентов или попытка укрепить свои позиции в будущих всевозможных переговорах.

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