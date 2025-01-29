США ограничивают продажи чипов искусственного интеллекта для Эстонии. Мы поговорили об этом с профессором TalTech Максимом Енихиным, который руководит крупными эстонскими проектами по развитию технологий ИИ. Выяснилось, что поговорка «все что ни делается - к лучшему», актуальна и здесь: для Эстонии появился шанс мобилизовать ресурсы и инвестировать в собственные разработки ИИ.
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«Сейчас время больших перемен»: профессор TalTech приоткрыл завесу тайны развития ИИ в Эстонии
- США планируют ограничить продажи чипов искусственного интеллекта для ряда членов ЕС, в том числе Эстонии. Что означает такой поворот для развития Эстонии?