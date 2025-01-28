РЕПОРТАЖ Корпоратив Олега Гросся – мини-фестиваль в ритме хитов

Этот праздник начинается задолго до самого мероприятия. Соцсети бурлят от желающих попасть на мероприятие без приглашения. Участие таких исполнителей, как Танель Падар, Rednex, The Swingers, Томас Андерс, Mr. President и Synne Valtri Band, порождает настоящий ажиотаж на черном рынке билетов: те, кто отказался от участия, могли продать свои приглашения за внушительные 80 евро.