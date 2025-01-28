Новогодняя вечеринка крупного бизнесмена Олега Гросся превратилась в настоящий фестиваль, где 3500 сотрудников вместе с партнерами заполонили спортивный центр Раквере, чтобы веселиться под хиты известных исполнителей так, словно завтра не наступит.
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РЕПОРТАЖ ⟩ Корпоратив Олега Гросся – мини-фестиваль в ритме хитов
Этот праздник начинается задолго до самого мероприятия. Соцсети бурлят от желающих попасть на мероприятие без приглашения. Участие таких исполнителей, как Танель Падар, Rednex, The Swingers, Томас Андерс, Mr. President и Synne Valtri Band, порождает настоящий ажиотаж на черном рынке билетов: те, кто отказался от участия, могли продать свои приглашения за внушительные 80 евро.