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РЕПОРТАЖ Корпоратив Олега Гросся – мини-фестиваль в ритме хитов

Перевод: Сергей Светлов
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Хвалебные слова хозяина вечера и владельца компании Олега Гросса коллектив ловит на лету.
Хвалебные слова хозяина вечера и владельца компании Олега Гросса коллектив ловит на лету. Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Новогодняя вечеринка крупного бизнесмена Олега Гросся превратилась в настоящий фестиваль, где 3500 сотрудников вместе с партнерами заполонили спортивный центр Раквере, чтобы веселиться под хиты известных исполнителей так, словно завтра не наступит.

Этот праздник начинается задолго до самого мероприятия. Соцсети бурлят от желающих попасть на мероприятие без приглашения. Участие таких исполнителей, как Танель Падар, Rednex, The Swingers, Томас Андерс, Mr. President и Synne Valtri Band, порождает настоящий ажиотаж на черном рынке билетов: те, кто отказался от участия, могли продать свои приглашения за внушительные 80 евро.

Субботним ветреным вечером у входа в спортивный центр выстроилась очередь. Острое зрение охранников направлено на золотистые входные браслеты.

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