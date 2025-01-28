В Литве стартовал суд над 82-летним Эдуардом Мановым, который по версии следствия шесть лет передавал информацию военной разведке России. В 1945 году он был депортирован из Литвы, куда вернулся двадцать лет назад.
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Обвиненный в шпионаже в пользу РФ, заявил, что он слепой. Спецслужбы говорят, что он притворяется
В Шяуляйском окружном суде Литвы началось рассмотрение дела о шпионаже бывшего члена партии «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы» (TS-LKD) Эдуарда Манова, сообщает портал Литовской общественной телерадиокомпании «Литовское радио и телевидение» (LRT).