Эстония вплотную приблизилась к возможности принудительно ограничивать деятельность церкви, если возникает угроза безопасности. Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) заявляет, что безопасность - не достаточное для этого основание. Rus.Postimees изучил вопрос с практической точки зрения: как именно духовенство Московского патриархата связано с безопасностью и войной.

На прошлой неделе Эстонская православная церковь Московского патриархата разослала пресс-сообщение, в котором пишет, что «государственная безопасность не является допустимым основанием для ограничения свободы вероисповедания».

В обращении ЭПЦ МП ссылается на доклад Управления Верховного комиссара ООН о ситуации с правами человека в Украине, поскольку ее парламент в прошлом году принял закон №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.