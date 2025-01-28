Эксперты: продавцы подержанных машин возьмут оплату регистрационного сбора на себя

Из-за ажиотажа в конце года многим покупателям пришлось довольствоваться тем, что оставалось на складе, но сейчас ситуация изменилась к лучшему. «Сегодня на складах есть как новые, так и подержанные автомобили всех ценовых категорий», - сказал Андо Раху.

По его мнению, сейчас у покупателей автомобилей даже больше преимуществ. Например, если автомобиль был куплен в конце прошлого года, регистрационный сбор и ежегодный налог все равно придется уплачивать. Однако в этом году многие автосалоны и крупные продавцы подержанных машин берут уплату регистрационного сбора на себя.

«На данный момент видно, что цены на подержанные автомобили из-за регистрационного сбора не выросли», - отметил Раху. Скорее всего, регистрационный сбор и в будущем будет включаться в цену автомобиля или в лизинговые платежи.

Руководитель Coop Liising Мартин Ильвес подчеркнул, что, если вы решили купить новый автомобиль в этом году, годом его регистрации будет 2025, а не 2024.

«Через три-четыре года при продаже автомобиля именно более поздний год регистрации может играть большую роль, чем регистрационный сбор», - добавил он.

«Для самых популярных автомобилей регистрационный сбор составляет 500–600 евро, то есть около 2-3% от стоимости цены машины. Думаю, что, если автомобиль стоит 30 000 евро, а сбор составляет 500-600 евро, это вряд ли повлияет на решение клиента», - сказал Раху.