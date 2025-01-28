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Nordica официально объявлена банкротом

Редактор: rus.postimees.ee
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Самолет авиакомпании Nordica
Самолет авиакомпании Nordica Фото: Eero Vabamägi

Харьюский уездный суд во вторник официально признал эстонского национального авиаперевозчика Nordica банкротом, пишет Rus.ERR.

Кредиторы авиакомпании должны будут сообщить о своих требованиях к Nordica назначенному судом банкротному управляющему в течение 60 дней после публикации официального сообщения о ее банкротстве.

Не представленные в срок требования будут удовлетворяться в последнюю очередь. Авиакомпания и связанные с ней предприятия также сообщили о сокращении 272 работников.

Аналогичное заявление компании Vanguard Aviation Estonia, которая обеспечивала летный персонал Nordica, суд рассмотрит в конце января, а заявление Nordic Crew Management - в феврале.

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