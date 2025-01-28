Nordica официально объявлена банкротом

Кредиторы авиакомпании должны будут сообщить о своих требованиях к Nordica назначенному судом банкротному управляющему в течение 60 дней после публикации официального сообщения о ее банкротстве.

Не представленные в срок требования будут удовлетворяться в последнюю очередь. Авиакомпания и связанные с ней предприятия также сообщили о сокращении 272 работников.

Аналогичное заявление компании Vanguard Aviation Estonia, которая обеспечивала летный персонал Nordica, суд рассмотрит в конце января, а заявление Nordic Crew Management - в феврале.