Финское издание Uutissuomalainen сообщает, что автобусная компания, курсирующая между Таллином, Ригой и Россией, перевозит санкционные товары через пункт пропуска Лухамаа.
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Финское издание: автобусная компания перевозит санкционные товары через Эстонию в Россию (1)
Uutissuomalainen удалось поговорить с водителем автобуса, который, сохраняя анонимность, заявил, что контрабандой санкционных товаров занимается автобусная компания с полного ведома руководства. Название фирмы в статье не раскрывается.