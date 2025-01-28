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Финское издание: автобусная компания перевозит санкционные товары через Эстонию в Россию (1)

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Погранпункт Лухамаа,
Погранпункт Лухамаа, Фото: Arved Breidaks

Финское издание Uutissuomalainen сообщает, что автобусная компания, курсирующая между Таллином, Ригой и Россией, перевозит санкционные товары через пункт пропуска Лухамаа.

Uutissuomalainen удалось поговорить с водителем автобуса, который, сохраняя анонимность, заявил, что контрабандой санкционных товаров занимается автобусная компания с полного ведома руководства. Название фирмы в статье не раскрывается.

По словам водителя, компания получает значительные суммы за незаконные перевозки, а сами водители получают за это небольшие комиссионные. Он сообщил, что автобусы следуют через пункт пропуска Лухамаа в Санкт-Петербург, где товары разгружаются. Контроль на границе, по его словам, минимальный, а российские таможенники якобы берут взятки.

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