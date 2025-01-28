Министерство экономики: в Эстонии вырастут дотации малому и среднему бизнесу

Нижний предел субсидии вырастет до 300 000 евро, и теперь дотацию можно будет использовать на строительство и реконструкцию зданий, а также для финансирования участия в профильных ярмарках и выставках.

В будущем предприятия смогут воспользоваться новой мерой поддержки, разрешенной для проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений, а также подключения к сетям электро-, газо-, водоснабжения и канализации, которые ранее не поддерживались. По мнению министра, смягчение условий меры необходимо для того, чтобы средства ЕС можно было использовать в максимальной степени.

«Мы извлекли уроки из опыта поддержки малого и среднего бизнеса в Ида-Вирумаа и решили сделать условия поддержки более гибкими по всей Эстонии, чтобы поддержку можно было максимально использовать для оживления бизнеса», - объяснил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.

Также максимальная сумма поддержки будет увеличена с нынешних 200 000 евро до 300 000 евро, что позволяет реализовать более крупные проекты и учитывает дополнительные приемлемые расходы. Если грант запрашивается в качестве менее значительной по объему помощи, доля дотации может составлять до 50% для среднего предприятия и до 60% для микро- и малого предприятия.

Общий объем меры поддержки бизнеса составляет 17,5 миллиона евро, из которых на данный момент освоена 361 000 евро. Изменение условий на основе предложений компаний также способствует повышению интереса к субсидиям. Идет прием заявок на гранты. Гранты выплачиваются Фондом предпринимательства и инноваций (EIS).

Поправки к постановлению вступают в силу после публикации в Riigi Teataja.