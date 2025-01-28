89-летний водитель сбил шестерых велогонщиков сборной Германии

Авария, в которой 89-летний водитель врезался в группу велосипедистов, произошла недалеко от города Пальма. На месте происшествия действовало ограничение скорости 100 км/ч, однако автомобиль по неизвестной причине столкнулся с немецкими спортсменами. Водитель оказался трезвым.

В результате аварии в больницу были доставлены шесть членов сборной Германии: Бенджамин Боос (бронзовый призер чемпионата мира в командном зачете), Тобиас Бук-Грамцко (бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальном зачете), Бруно Кесслер (бронзовый призер чемпионата мира в командном зачете), Мориц Аугенштейн, Луи Гентзик и Макс-Давид Бризе.

Benjamin Boos, Tobias Buck-Gramcko and Bruno Kessler of REMBE | rad-net and other three German track riders were hit by a car during training in Mallorca. Despite fractures and long recoveries ahead, fortunately no life-threatening injuries occurred. pic.twitter.com/LDLUTCghdC — REMBE® | rad-net (@rembeprocycling) January 27, 2025

По данным Немецкого союза велосипедистов, жизни никого из них не находится в опасности, однако у нескольких спортсменов диагностированы переломы различных костей. Точная информация о том, кто именно и какие травмы получил в аварии, пока не уточняется.

Сборная Германии готовилась на Майорке к чемпионату Европы, который должен пройти через месяц в Бельгии. Можно предположить, что пострадавшие в аварии велосипедисты не смогут принять в нем участие.