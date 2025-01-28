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На соревнованиях в США зритель погиб геройской смертью, защищая жену и сына от вылетевшего за пределы сектора молота

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Метание молота, иллюстративное фото.
Метание молота, иллюстративное фото. Фото: KAI PFAFFENBACH

На школьных соревнованиях по легкой атлетике в Колорадо-Спрингс произошла трагедия: молот, вылетевший за пределы сектора, смертельно ранил 57-летнего мужчину. По информации ABC, инцидент произошел на турнире, организованном на территории Университета Колорадо, где школьники со всего штата соревновались в различных дисциплинах.

Пострадавшим оказался Уэйд Лэнгстон, отец одно из участвовавших в соревнованиях спортсменов. Мужчина погиб буквально геройской смертью: по данным KRDO-TV, он заслонил жену и сына от молота.

Молот в легкоатлетических соревнованиях представляет собой металлический шар, соединенный стальной проволокой с рукоятью. Вес молота составляет 7 кг для мужчин и 4 кг для женщин во взрослых соревнованиях.

Смертельные случаи на турнирах по легкой атлетике редки, отмечает The Guardian. В 2017-м молот убил студента на соревнованиях по легкой атлетике в колледже Уитон в Иллинойсе. В 2005-м ядро убило судью во время тренировки на чемпионате США в Лос-Анджелесе.

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