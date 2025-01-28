Доклад: Германия является важнейшим импортером российского газа

Как следует из документа, принадлежащая германскому государству энергетическая компания Sefe в прошлом году импортировала более чем в шесть раз больше СПГ в ЕС по сравнению с 2023 годом.

Данные были предоставлены аналитической компанией Kpler. Согласно этим данным, 5,66 млрд кубометров импортированного Sefe СПГ поступили во французский Дюнкерк на берегу Ла-Манша.

Увеличение импорта российского СПГ в ЕС

По данным Еврокомиссии, в 2024 году в ЕС было импортировано 20 млрд кубометров российского СПГ, по сравнению с 18 млрд в предыдущем году. Однако данные Kpler указывают, что объемы составили почти 22 млрд кубометров в 2024 году - против 18,41 млрд кубометров в 2023 году. Основным источником СПГ для ЕС остаются США.

Согласно Еврокомиссии, крупнейшими импортерами СПГ в ЕС являются Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия и Италия. Газ, поступающий через терминалы в этих странах, смешивается с другим газом в газотранспортной системе и далее поставляется в том числе и в Германию.

Несмотря на многочисленные санкции ЕС против российских энергоносителей, таких как уголь и нефть, СПГ из России продолжает ввозиться в страны Евросоюза. Санкции, в частности, запрещают инвестиции в новые проекты СПГ в России, использование портов ЕС для перевалки СПГ в третьи страны, а также импорт через терминалы, не подключенные к газовой сети Европейского cоюза.

Центральная роль немецкой компании в поставках СПГ из РФ

Государственная компания Sefe (Securing Energy for Europe GmbH) продолжает импорт СПГ во Францию в рамках действующего контракта. Поскольку санкции ЕС не распространяются на импорт российского СПГ, отсутствует юридическая основа для расторжения или приостановки старых контрактов с российскими поставщиками. Компания пояснила, что даже в случае отказа от приемки газа необходимо будет оплачивать его объемы, что позволит поставщикам повторно продать эти объемы и поддержать российскую экономику.

СПГ, принимаемый Sefe в Дюнкерке, продается на торговых площадках во Франции и Бельгии. Sefe утверждает, что не поставляет российский СПГ в Германию и не предпринимала таких попыток. Однако невозможно определить, какая часть газа, поступающего во Францию, в итоге попадает в немецкую газовую сеть, отмечается в докладе.

По оценкам DUH и других организаций, доля российского СПГ в общих объемах импорта газа в Германию в 2023 году составляла от 3 до 9,2 процента. Эти расчеты основывались на анализе газовых потоков между Францией, Бельгией и Германией. Однако недостаточная прозрачность газового рынка ЕС позволяет скрывать происхождение российского газа, отмечается в докладе.