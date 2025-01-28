В понедельник, 27 января, Google объявила, что в картографическом сервисе Google Maps названия Мексиканского залива и горы Денали на Аляске будут заменены на новые сразу после того, как федеральная база данных картографических названий отразит изменения, внесенные администрацией Дональда Трампа. Ранее Apple уже получила замечание за то, что не внесла новое название, утвержденное Трампом, в свои карты.
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Google переименовывает Мексиканский залив в Американский, а Apple получила замечание за медлительность
Материнская компания Google, Alphabet, заявила, что изменения выполнены в соответствии с указом президента Дональда Трампа, подписанным на прошлой неделе, который изменил названия ряда географических объектов США. После указа было объявлено, что новые названия стали официальными, и американские органы по географическим названиям оперативно работают над реализацией указа.