Google переименовывает Мексиканский залив в Американский, а Apple получила замечание за медлительность

Побережье Мексиканского залива. Приведенный к присяге президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании залива в Американский, однако в картографических приложениях пока еще используется старое название.

В понедельник, 27 января, Google объявила, что в картографическом сервисе Google Maps названия Мексиканского залива и горы Денали на Аляске будут заменены на новые сразу после того, как федеральная база данных картографических названий отразит изменения, внесенные администрацией Дональда Трампа. Ранее Apple уже получила замечание за то, что не внесла новое название, утвержденное Трампом, в свои карты.