РАЙНЕР САКС Куда пропали северокорейские солдаты с Курского фронта?

В социальных сетях Украины распространяются сообщения о том, что в последних атаках не использовались северокорейские солдаты. Украинская армия также опубликовала видео с офицером в звании подполковника Северной Кореи, который был убит в бою. Предполагается, что северокорейские подразделения были выведены на переформирование из-за крупных потерь.

Еврокомиссия пришла к согласию по поводу продления санкций против России. В ответ на требования Венгрии Еврокомиссия возобновит переговоры с Украиной о возможности транзита газа через ее территорию. Однако трудно представить, что Украина снова разрешит транзит газа через свою территорию.

В результате ночной атаки дронов в Харькове произошел крупный пожар, два человека получили ранения. Судя по опубликованным фотографиям, это были промышленные здания. Сообщения о воздушных ударах и взрывах также поступили из Сумы, Чернигова и Одессы. Дроны также атаковали Киевскую область, но информации о разрушениях нет.

Вчера в Харькове была открыта уже вторая подземная школа. Это стало частью реальности города, так как Россия часто обстреливает Харьков дронами, ракетами и бомбами.

Дроновые атаки Украины на российские оборонные предприятия нанесли значительный ущерб. В частности, полностью приостановил свою работу нефтехимический завод в Рязани, который производит около пяти процентов российской нефтепродукции, включая авиационное топливо.

Ситуация на фронте