На Курском направлении наблюдается высокая активность российской авиации и артиллерии, а также некоторое увеличение числа атак сухопутных войск, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Куда пропали северокорейские солдаты с Курского фронта?
В социальных сетях Украины распространяются сообщения о том, что в последних атаках не использовались северокорейские солдаты. Украинская армия также опубликовала видео с офицером в звании подполковника Северной Кореи, который был убит в бою. Предполагается, что северокорейские подразделения были выведены на переформирование из-за крупных потерь.
Еврокомиссия пришла к согласию по поводу продления санкций против России. В ответ на требования Венгрии Еврокомиссия возобновит переговоры с Украиной о возможности транзита газа через ее территорию. Однако трудно представить, что Украина снова разрешит транзит газа через свою территорию.
В результате ночной атаки дронов в Харькове произошел крупный пожар, два человека получили ранения. Судя по опубликованным фотографиям, это были промышленные здания. Сообщения о воздушных ударах и взрывах также поступили из Сумы, Чернигова и Одессы. Дроны также атаковали Киевскую область, но информации о разрушениях нет.
Вчера в Харькове была открыта уже вторая подземная школа. Это стало частью реальности города, так как Россия часто обстреливает Харьков дронами, ракетами и бомбами.
Дроновые атаки Украины на российские оборонные предприятия нанесли значительный ущерб. В частности, полностью приостановил свою работу нефтехимический завод в Рязани, который производит около пяти процентов российской нефтепродукции, включая авиационное топливо.
Ситуация на фронте
Количество атак российской армии на фронте оставалось стабильным в последние три дня. Основные направления атак не изменились.
- На Харьковcком направлении за последние два дня немного возросло количество атак российских войск в районе города Вовчанск. Однако успехов в продвижении они не добились.
- На направлениях Купянск и Лиман активность российских войск немного снизилась, и ситуация осталась без изменений. На направлении Сиверск продолжаются локальные позиционные бои.
- В районе Бахмута активность российских войск в районе города Часов Яр снизилась. В городе Торецк продолжаются интенсивные бои. Существенных изменений в ситуации нет.
- На Покровском направлении российское командование продолжает очень интенсивные атаки, однако заметных успехов не достигло. На юго-западе от Донецка атаки российской армии немного активизировались, но продвижения не было. Бои на территории Великой Новоселки продолжаются, при этом российская армия контролирует основную часть города.
- На южном фронте произошли отдельные разведывательные бои.
По данным СМИ, фотографии, сделанные в портовом районе Тартус в Сирии, показывают, что Россия начала погрузку военной техники на грузовые платформы, находящиеся на армейских складах. Вывод российской армии, вероятно, займет еще несколько месяцев, и за это время могут произойти значительные события. Российские солдаты - единственные, кто на самом деле рад затянувшемуся уходу, так как в противном случае их могли бы отправить на фронт в Украину.
Европейский Союз гарантировал финансирование поставки трех миллионов кубометров природного газа через Молдову в Приднестровье. Основная цель сообщения Европейского Союза заключается в том, чтобы поддержать обычных граждан в условиях, когда Россия блокирует нормальные условия жизни зимой. Если это сообщение достигнет жителей Приднестровья, оно окажет полезное влияние. Правительство Молдовы, по крайней мере, пытается сохранить инициативу по вопросу Приднестровья. Не удивлюсь, если местным объяснят, что газ поступает якобы из России, ссылаясь на местные СМИ.