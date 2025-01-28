По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, страны-члены ЕС должны быть готовы к значительному росту оборонных расходов как на национальном, так и общеевропейском уровне, а первые сигналы из США внушают надежду.
Кая Каллас об оборонных расходах в ЕС: страны должны быть готовы к болезненным решениям
«Деньги Европейского союза также поступают из кармана налогоплательщиков. В любом случае, государства-члены должны быть готовы принимать болезненные решения. К сожалению, Европа не берет эти деньги из тумбочки», - сказала Каллас.
По ее словам, пока сложно сказать, по какой схеме будут финансироваться растущие расходы на оборону в Евросоюзе.