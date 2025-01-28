Премьер-министр Сербии Милош Вучевич, соратник президента Александра Вучича, известного близостью к Путину, ушел в отставку на фоне антикоррупционных протестов.
О том, что премьер-министр Сербии Милош Вучевич уйдет в отставку, в первой половине вторника сообщила газета «Вечерне новости».
«Вучевич проведет внеочередную пресс-конференцию в 11 часов утра (12:00 по Таллинну - прим.ред.) в правительстве Сербии», - уточняет издание.
Premijer Srbije podneo ostavku! #novosti #vesti #politika #vucevic #srbija https://t.co/912ITBcTRQ— Večernje novosti (@novosti_rs) January 28, 2025
В Сербии продолжаются студенческие протесты.
Студенты местных университетов провели 24-часовую блокаду ключевой транспортной развязки в Белграде, усиливая давление на власти из-за смертоносного обрушения бетонного навеса на вокзале в городе Нови-Саде в ноябре. Жертвами тогда стали 15 человек, напоминает Euronews.
Сам Вучевич, уходя с поста премьера, в заявлении для прессы, попытался намекнуть на заговор против правящей в стране власти.
«Всякий раз, когда кажется, что есть надежда на возвращение к социальному диалогу, к переговорам, как будто невидимая рука создает новый инцидент, и напряженность снова возрастает», - в частности сказал теперь уже экс-премьер.
«Я призываю всех успокоиться и вернуться к диалогу», добавил Вучевич.
Причиной своего ухода он назвал нападение на студента в Нови-Саде, совершенное, предположительно, людьми, связанными с правящей Сербской прогрессивной партией.
Вучевич является действующим президентом Сербской прогрессивной партии, которую основал президент Александр Вучич. Вучич же является одним из самых близких Путину нынешних европейских лидеров.
Акции протеста не прекращаются уже три месяца в Белграде и других городах Сербии и стали самыми масштабными с начала XXI века.
За последние недели уличные демонстрации были отмечены несколькими инцидентами, в том числе наездом водителей на толпу, в результате чего пострадали две студентки.
«К блокаде в понедельник присоединились фермеры на тракторах и байкеры после того, как к ним обратились студенты за помощью, чтобы обезопасить выступления. В блокаде также приняли участие тысячи граждан. Блокаду также охраняла дорожная полиция», - отмечает Euronews.
Huge anti-government protests in Serbia.— Ivana Stradner (@ivanastradner) January 27, 2025
Democracy will win.
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Кампания уличных демонстраций стала самым серьезным вызовом за последние годы для крепкой власти популистского правительства в Сербии. Многие в Сербии считают, что огромный бетонный навес упал из-за небрежной работы по реконструкции, которая стала результатом коррупции.
Юрист Милош Вучевич является премьер-министром Сербии со 2 мая 2024 года. В 2022-2024 годах он был заместителем премьер-министра и министра обороны. С 2012 по 2022 год он работал мэром Нови-Сада.