О том, что премьер-министр Сербии Милош Вучевич уйдет в отставку, в первой половине вторника сообщила газета «Вечерне новости».

«Вучевич проведет внеочередную пресс-конференцию в 11 часов утра (12:00 по Таллинну - прим.ред.) в правительстве Сербии», - уточняет издание.

В Сербии продолжаются студенческие протесты.

Студенты местных университетов провели 24-часовую блокаду ключевой транспортной развязки в Белграде, усиливая давление на власти из-за смертоносного обрушения бетонного навеса на вокзале в городе Нови-Саде в ноябре. Жертвами тогда стали 15 человек, напоминает Euronews.

Сам Вучевич, уходя с поста премьера, в заявлении для прессы, попытался намекнуть на заговор против правящей в стране власти.

«Всякий раз, когда кажется, что есть надежда на возвращение к социальному диалогу, к переговорам, как будто невидимая рука создает новый инцидент, и напряженность снова возрастает», - в частности сказал теперь уже экс-премьер.

«Я призываю всех успокоиться и вернуться к диалогу», добавил Вучевич.

Причиной своего ухода он назвал нападение на студента в Нови-Саде, совершенное, предположительно, людьми, связанными с правящей Сербской прогрессивной партией.

Вучевич является действующим президентом Сербской прогрессивной партии, которую основал президент Александр Вучич. Вучич же является одним из самых близких Путину нынешних европейских лидеров.