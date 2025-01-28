Премьер-министр Сербии Милош Вучевич уйдет в отставку, сообщает газета «Вечерне новости».

«Вучевич проведет внеочередную пресс-конференцию в 11 часов утра (12:00 по Таллинну - прим.ред.) в правительстве Сербии», - уточняет издание.

В Сербии продолжаются студенческие протесты.

Студенты местных университетов провели 24-часовую блокаду ключевой транспортной развязки в Белграде, усиливая давление на власти из-за смертоносного обрушения бетонного навеса на вокзале в городе Нови-Саде в ноябре. Жертвами тогда стали 15 человек, напоминает Euronews.

Акции протеста не прекращаются уже три месяца в Белграде и других городах Сербии и стали самыми масштабными с начала XXI века.

За последние недели уличные демонстрации были отмечены несколькими инцидентами, в том числе наездом водителей на толпу, в результате чего пострадали две студентки.

«К блокаде в понедельник присоединились фермеры на тракторах и байкеры после того, как к ним обратились студенты за помощью, чтобы обезопасить выступления. В блокаде также приняли участие тысячи граждан. Блокаду также охраняла дорожная полиция», - отмечает Euronews.

Huge anti-government protests in Serbia.



Democracy will win.



pic.twitter.com/NpHyfuriRw — Ivana Stradner (@ivanastradner) January 27, 2025

Кампания уличных демонстраций стала самым серьезным вызовом за последние годы для крепкой власти популистского правительства в Сербии. Многие в Сербии считают, что огромный бетонный навес упал из-за небрежной работы по реконструкции, которая стала результатом коррупции.

Юрист Милош Вучевич является премьер-министром Сербии со 2 мая 2024 года. В 2022-2024 годах он был заместителем премьер-министра и министра обороны. С 2012 по 2022 год он работал мэром Нови-Сада.

Вучевич является действующим президентом Сербской прогрессивной партии, которую основал президент Александр Вучич. Вучич является одним из самых близких Путину нынешних европейских лидеров.